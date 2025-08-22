  1. ورزش
دو بازیکن جدید استقلال به تهران رسیدند

دو وینگر خارجی و جدید تیم فوتبال استقلال ظهر امروز جمعه ۳۱ مرداد وارد تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه استقلال، موسی جنپو وینگر اهل کشور مالی و یاسر آسانی وینگر آلبانیایی باشگاه استقلال، دقایقی پیش وارد تهران شدند.

این دو بازیکن امروز در تمرین استقلال حاضر خواهند شد.

