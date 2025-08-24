به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران روز با تصمیم ساپینتو یاسر آسانی و موسی جنپو در لیست بازی با ذوب آهن خواهند بود شنبه ۴ شهریور ماه و از هفته دوم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف ذوب آهن خواهد رفت.

آبی‌پوشان که هفته اول را با برد به پایان رساندند می‌خواهند با حضور هواداران خود در ورزشگاه ذوب آهن را هم شکست دهند.

یاسر آسانی و موسی جنپو دو بازیکن خارجی استقلال که به تازگی در تمرینات آبی‌پوشان حضور پیدا کرده‌اند از آمادگی خوبی برخوردار هستند و کادر فنی تصمیم گرفته این دو بازیکن را در لیست ۱۸ نفره برابر ذوب آهن قرار دهد.

با توجه به رضایت کامل ساپینتو از این دو بازیکن به احتمال زیاد یاسر آسانی شاید از ابتدا برای استقلال به میدان برود اما موسی جنپو در دقایق پایانی برای آبی‌پوشان بازی کند. استقلال تیمش کامل شده است و حالا هم دست ساپینتو برای انتخاب نفرات باز شده و هم هواداران انتظار دارند استقلال با داشتن این مهره‌های خوب برنده از زمین خارج شود.