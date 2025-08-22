کارت بازی جنپو برای استقلال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران برای حضوری پرقدرت در فصل جدید لیگ برتر و همچنین لیگ قهرمانان آسیا ۲، دو بازیکن جدید به ترکیب خود اضافه کرده است؛ یاسر آسانی در پست وینگر راست و موسی جنپو در پست وینگر چپ به جمع آبیپوشان پیوستند.
هر دو بازیکن پس از پشت سر گذاشتن تستهای پزشکی با موفقیت، آماده همراهی استقلال هستند و در تمرین روز جمعه (۳۱ مرداد) نیز شرکت میکنند. همچنین، کارت بازی (ITC) آنها صادر شده و این امکان را خواهند داشت که از هفته دوم لیگ برتر برای تیم خود به میدان بروند.
شاگردان ریکاردو ساپینتو سهشنبه (۴ شهریور) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوبآهن خواهند رفت. حال باید دید سرمربی پرتغالی استقلال در این دیدار حساس، از دو خرید جدید تیمش استفاده خواهد کرد یا خیر.
