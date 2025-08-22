  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

کارت بازی جنپو برای استقلال رسید

کارت بازی جنپو برای استقلال رسید

کارت بازی وینگر جدید تیم فوتبال استقلال رسید و او می تواند در هفته دوم آبی ها را همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران برای حضوری پرقدرت در فصل جدید لیگ برتر و همچنین لیگ قهرمانان آسیا ۲، دو بازیکن جدید به ترکیب خود اضافه کرده است؛ یاسر آسانی در پست وینگر راست و موسی جنپو در پست وینگر چپ به جمع آبی‌پوشان پیوستند.

هر دو بازیکن پس از پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی با موفقیت، آماده همراهی استقلال هستند و در تمرین روز جمعه (۳۱ مرداد) نیز شرکت می‌کنند. همچنین، کارت بازی (ITC) آنها صادر شده و این امکان را خواهند داشت که از هفته دوم لیگ برتر برای تیم خود به میدان بروند.

شاگردان ریکاردو ساپینتو سه‌شنبه (۴ شهریور) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوب‌آهن خواهند رفت. حال باید دید سرمربی پرتغالی استقلال در این دیدار حساس، از دو خرید جدید تیمش استفاده خواهد کرد یا خیر.

کد خبر 6567919
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها