علی اکبر عباسی راد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت پروژههای منابع طبیعی در حوزه بیابان زدایی، جنگل و آبخیز داری شهرستان شاهرود تعریف شدند، ابراز داشت: هدف اصلی این طرحها حفظ عرصههای منابع طبیعی و حفاظت از نعمات ارزشمند خدادادی است.
وی با بیان اینکه دو طرح آبخیز داری طی هفته دولت افتتاح میشود، افزود: پروژه آبخیزداری قلعه نو خرقان با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال و بند خاکی غرب بیارجمند با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال از جمله آنها است.
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه این طرحها می کوشد تا با کنترل سیلاب مانع بروز خسارت در پایین دست شود، ابراز داشت: مدیریت حفظ منابع آب و خاک و کمک به کشاورزان منطقه دیگر مزیت این طرحها است.
عباسی راد از اجرای طرح بیابان زدایی ۲۵۰ هکتار منطقه بهنواز بیارجمند طی هفته دولت خبر داد و تصریح کرد: این پروژه با اعتبار چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام گرفته است.
وی از اجرای طرح جنگل کاری، مراقبت، آبیاری و حصار کشی در شاهرود با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این طرح گامی در راستای تحقق کاشت یک میلیارد درخت کشور است.
مدیر کل منابع طبیعی شاهرود بابیان اینکه بیش از سه میلیون نهال در طرح یک میلیارد درخت تولید شده است، اضافه کرد: این نهالها برای کاشت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد.
نظر شما