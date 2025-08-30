۹ طرح منابع طبیعی در شاهرود انجام شد

علی اکبر عباسی راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته دولت ۹ طرح منابع طبیعی در شهرستان شاهرود انجام گرفت، ابراز داشت: این طرح‌ها در حوزه آبخیزداری، تولید نهال، جنگل و بیابان است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها حفاظت هر چه بیشتر از عرصه‌های منابع طبیعی شهرستان است، افزود: این طرح‌ها اثرگذاری خود را در آینده بروز می‌دهد.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با بیان اینکه آبیاری سنواتی منطقه بهنواز بی ارجمند به مساحت ۳۷۵ هکتار و اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان انجام گرفت، ابراز داشت: کنترل روان آب همراه با بذر پاشی ۱۵۰ هکتار منطقه جیلان و اعتبار ۴۹۱ میلیون تومان دیگر خدمت انجام شده است.

عباسی راد با بیان اینکه حفاظت و قرق مرتع چاه میل منطقه بی ارجمند با سه هزار و ۵۰۰ هکتار اجرا شد، تصریح کرد: مدت طرح دو سال و اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان بود.

وی افزود: مرمت شن چال منطقه قلعه نو خرقان با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون و احداث بند خاکی منطقه کلاته مری با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون از خدمات انجام شده هفته دولت است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با بیان اینکه طی سال جاری ۴۰۵ هزار اصله نهال در شهرستان تولید شد، ابراز داشت: تجهیز نهالستان با اعتبار ۱۹۰ میلیون تومان نیز طی سال جاری انجام شد.

عباسی راد اضافه کرد: مراقبت و آبیاری سنواتی جنگل ابر با اعتبار ۳۲۰ میلیون تومان و مساحت ۳۰ هکتار از دیگر برنامه‌های هفته دولت بود.

وی افزود: اجرای طرح هلالی آبگیر برای مرتع منطقه غزازان به مساحت ۱۰۰ هکتار و اعتبار ۲۵۵ میلیون تومان برای رشد بذر کاشته شده از خدمات دیگر منابع طبیعی است.