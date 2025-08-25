به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد فلاحتکار، مسئول سازمان بسیج سازندگی استان البرز در از آمادگی این سازمان برای ارائه تسهیلات مالی به افراد آسیب‌دیده از جنگ در کرج خبر داد.

وی افزود: این تسهیلات بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای منازل و تا ۲ میلیارد تومان برای کسب‌وکارها قابل دریافت خواهد بود در زمینه تأمین ارزاق و اسکان موقت، همکاری‌های لازم انجام شده و شهرداری نیز در خصوص تعمیرات اولیه و بهسازی شیشه‌ها وارد عمل شده است.

وی تاکید کرد: گروه‌های جهادی در کنار ساکنان آسیب‌دیده بوده و با بررسی میزان خسارت، به افراد آسیب‌دیده تسهیلات لازم را ارائه خواهند کرد. تا کنون، ۶۰ نفر از آسیب‌دیدگان نسبت به ثبت‌نام در سامانه ebsvam.ir اقدام کرده‌اند.

مسئول بسیج سازندگی استان البرز همچنین از برنامه‌ریزی برای اشتغال‌زایی در منطقه آسیب‌دیده خبر داد و افزود: بنیاد برکت نیز در این زمینه همکاری می‌کند و کارشناسان جهادی هزینه‌ها را برآورد و تسهیلات را به متقاضیان ارائه می‌دهند. تمامی مراحل بازسازی و تعمیرات، از جمله نقاشی و بهسازی، در کنار مردم قرار خواهیم گرفت، تخصیص تسهیلات به خانه‌های آسیب‌دیده با نرخ سود چهار درصد صورت می‌گیرد و مبلغ آن طبق نیازها و خسارات وارده تعیین می‌شود.

فلاحتکار در پایان تأکید کرد: عزم ما بر این است که به‌طور مستمر در کنار آسیب‌دیدگان بایستیم و هرگونه حمایتی که نیاز باشد ارائه دهیم تا روند بازسازی هر چه سریع‌تر انجام شود.