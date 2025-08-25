نجات جان ۱۳۰۰ بیمار ایست قلبی توسط اورژانس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران در ننشست خبری که در سازمان اورژانس استان تهران برگزار شد، گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد کل تماسهای مددجویان با اورژانس با رشد حدود ۱۹ درصدی نسبت به سنوات گذشته، به بیش از سه میلیون تماس رسید. از این تعداد، یک میلیون و ۳۰۰ هزار مأموریت عملیاتی در استان تهران انجام شد که معادل حدود ۲۵ درصد کل مأموریتهای کشور است.
توکلی افزود: در میان این مأموریتها، ۱۸۱ هزار مورد مربوط به حوادث ترافیکی بوده است. اگرچه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ کاهش نسبی در مأموریتهای ترافیکی مشاهده شد، اما در مجموع سال گذشته رشد ۸ درصدی این مأموریتها ثبت شد.
رئیس سازمان اورژانس تهران همچنین با اشاره به نیم قرن فعالیت اورژانس کشور تأکید کرد: این سازمان همواره در صف نخست خدمترسانی به مردم قرار داشته و کارکنان آن با تلاش شبانهروزی به سلامت جامعه کمک میکنند.
بیش از ۳ میلیون تماس، ۱.۳ میلیون مأموریت و ۹۶ درصد رضایتمندی مردمی
وی با اشاره به ثبت بیش از سه میلیون تماس مددجویی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار مأموریت عملیاتی در استان تهران، گفت: ۲۵ درصد کل مأموریتهای کشور در استان تهران انجام شده و تنها در حوزه حوادث ترافیکی، همکاران ما نزدیک به ۹۰ هزار مأموریت را پوشش دادهاند.
توکلی افزود: در سال گذشته، در حوزه پیشبیمارستانی نزدیک به ۸۰ مورد زایمان موفق در آمبولانسهای اورژانس انجام شد. همچنین بیش از ۱۳۰۰ نفر از بیماران دچار ایست قلبی به زندگی بازگشتند که برای ما افتخاری بزرگ است.
رئیس اورژانس تهران ماموریتهای هوایی را نیز قابل توجه دانست و اعلام کرد: بیشترین پروازهای اورژانس هوایی در کشور متعلق به استان تهران است و در سال گذشته حدود ۴۰۰ سورتی پرواز انجام شد.
خدمات در اربعین و سفرهای زیارتی
توکلی با اشاره به خدمات ویژه در ایام اربعین و دهه آخر صفر گفت: استان تهران به عنوان بازوی اجرایی حوزه سلامت در مرزهای مهران و شلمچه و همچنین در مسیر مشهد مقدس حضور فعال داشت و در مرز مهران بیش از ۲۰۰۰ بیمار و مصدوم خدمات دریافت کردند و در مشهد نیز به حدود ۶۰۰ نفر خدمات ارائه شد و مجموعاً بیش از ۳۰ هزار زائر از خدمات اورژانس تهران بهرهمند شدند.
کاهش تصدی دولت و حرکت به سمت خدمات مردممحور
رئیس اورژانس تهران یکی از مهمترین برنامهها را کاهش تصدیگری دولت و توسعه خدمات از مسیر بخش خصوصی دانست و گفت: با اجرای طرح موفق اورژانسیار حرفهای پیشرو، توانستیم روزانه و ماهانه حدود ۱۰ هزار مأموریت را با هزینهای ۶۰ درصد کمتر نسبت به گذشته انجام دهیم. این طرح که بیش از شش ماه از اجرای آن میگذرد، رضایتمندی مردم را به ۹۹ درصد رسانده است.
وی با قدردانی از حمایتهای ریاست جمهوری، رئیس دفتر و سازمان برنامه و بودجه افزود: این همکاریها باعث شد بخشی از کمبودها جبران شود و مسیر توسعه اورژانس غیردولتی و حکمرانی یکپارچه در حوزه اورژانس تسهیل شود.
توسعه زیرساختها و دستاوردهای تازه
توکلی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۶ پایگاه جدید اورژانس در استان تهران افتتاح شد. همچنین خدمات اورژانسهای جادهای افزایش قابل توجهی یافت. در مناطق پرتراکم و شلوغ، طرح اورژانس دونده توسعه داده شد و طرحهای علمی همچون سیستم گلاسکو و ۲۴۷ بهصورت یکپارچه در سراسر استان اجرا شد.
وی ادامه داد: برای نخستین بار در دشت لار، با حمایت استانداری، ۴ پد نشست و برخاست بالگرد راهاندازی شد و مکانهایی برای استقرار ناوگان هوایی اورژانس در نظر گرفته شد که گامی مهم در توسعه خدمات هوایی محسوب میشود.
توکلی ادامه داد: هدف اصلی اورژانس تهران ارائه خدمات فوریتهای پزشکی مردممحور با کیفیت و کمیت مطلوبتر است. ما در این مسیر حرکت خواهیم کرد و امیدواریم دستاوردهای جدید رضایتی بیش از پیش برای مردم به همراه داشته باشد.
وی افزود: تمرکز اصلی ما توسعه خدمات اورژانس پیشبیمارستانی، ارتقای کیفیت مأموریتها، افزایش پایگاههای جادهای و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی است و در همین راستا، طرح اورژانسیار حرفهای پیشرو به عنوان یک مدل نوین، الگوی مناسبی برای کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری شناخته شده است.
وی خاطرنشان کرد: رضایت ۹۶.۲ درصدی مردم از خدمات اورژانس پیشبیمارستانی و رضایت نزدیک به ۹۹ درصدی از طرح اورژانسیار پیشرو، نشاندهنده موفقیت این مسیر است و امیدواریم با حمایت دولت و همکاری سایر نهادها بتوانیم خدمات اورژانس را در سطحی بالاتر به مردم ارائه کنیم.
توکلی اظهار داشت: اورژانس تهران نهتنها در بحرانها و حوادث داخلی بلکه در مناسبتهای ملی و مذهبی همچون اربعین حسینی و دهه آخر صفر همواره کنار مردم بوده است و این سازمان به عنوان بازوی اجرایی حوزه سلامت، تلاش میکند تا با رویکرد مردممحور، ضمن کاهش تصدی دولت و افزایش کیفیت خدمات، گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی جامعه بردارد.
حوادث و رخدادهای ۱۲ روز جنگ
رئیس سازمان اورژانس استان تهران، با اشاره به حوادث و رخدادهای ۱۲ روز جنگ گفت: در این مدت قریب به ۳۰۰۰ نفر در استان تهران خدمات اورژانسی دریافت کردند، اگرچه ۵ دستگاه آمبولانس، دو کارگاه اورژانس و مرکز پیام شهریار آسیب دیدند و نزدیک به ۶۰ نفر از همکاران ما دچار مشکلات جسمانی و شنوایی شدند، اما خوشبختانه هیچ مورد شهادتی در میان پرسنل گزارش نشد. با تلاش شبانهروزی، کمتر از ۱۲ ساعت پس از وقوع حوادث، چرخه عملیاتی اورژانس تهران به حالت پایدار بازگشت.
وی با بیان اینکه اورژانس تهران در این ۱۲ روز در ۲۰۰۹۳ نقطه در کنار مردم حضور داشت گفت: این تجربه برای همکاران ما بسیار شبیه به یک جنگ تحمیلی کوتاهمدت بود. هرچند سختیهای زیادی به همراه داشت، اما موجب شد که سازمان در حوزه ارائه خدمت و عملیات به سطحی بالاتر از آمادگی و توانمندی برسد.
توکلی تأکید کرد: همانطور که در سالهای گذشته نیروهای اورژانس تجربه مقابله با سیلها و حوادث گسترده در سراسر کشور را داشتهاند، این تجربه نیز باعث شد سطح مهارتها و توان عملیاتی همکاران ما ارتقا یابد. امروز با قاطعیت میتوان گفت اورژانس استان تهران و کشور، در حوزه عملیات از مقتدرترینها در سطح خاورمیانه به شمار میآید.
رئیس اورژانس تهران اظهار داشت: ما بهدنبال آن هستیم که خدمات اورژانس استان تهران نه تنها پاسخگوی نیازهای داخلی باشد بلکه بتواند در عرصههای بینالمللی نیز ایفای نقش کند و تجربههای اخیر نشان داد که ظرفیت انسانی، تجهیزات و سازماندهی اورژانس، قابلیت ارائه خدمات در مقیاسی فراتر از مرزهای ملی را دارد و انشاءالله با همت جمعی، این هدف مهم محقق خواهد شد.
