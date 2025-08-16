  1. سلامت
ثبت ۲۴ هزار و ۶۰۷ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

در هفته گذشته بیش از ۲۴ هزار مأموریت توسط اورژانس استان تهران انجام شد که از این میان نزدیک به ۶ هزار بیمار به مراکز درمانی منتقل و بیش از ۱۰ هزار نفر در محل درمان شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۱۸ مرداد الی ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۶۰۷ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۰۰۸ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۸۱۷ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۵۱۰۰۴ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۱۷۷۶ تماس مزاحم (معادل ۳.۵ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است.

به گفته وی؛ از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۵۴۳ مورد حوادث ترافیکی (۱۸.۵ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۲۰۰۶۴ (۸۱.۵ درصد از کل مأموریت‌ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۳۶ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

