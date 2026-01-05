ثبت یک رکورد تاریخی در اورژانس پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، اورژانس استان تهران با حمایت و همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست محترم سازمان اورژانس کشور، در بازه ۳۲ ماه موفق به تدوین و ایجاد تشکیلات تفصیلی تعداد ۱۸۰ پایگاه عملیاتی و ۲ پایگاه اورژانس هوایی با ۱۶۷۷ پست سازمانی عملیاتی جدید گردید.

این اقدام که پس از سال‌ها محدودیت ساختاری در حوزه منابع انسانی محقق شد، با هدف افزایش جذب نیروی انسانی و کاهش فشار کاری بر همکاران محترم عملیاتی همراه با افزایش تاب‌آوری اورژانس استان تهران انجام شده و در آینده از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سازمانی اورژانس پایتخت در سال‌های اخیر یاد خواهد شد و مسیر تقویت منابع انسانی را هموار خواهد نمود.

به زودی این پست‌های سازمانی در چارچوب آزمون استخدامی، به کارشناسان واجد شرایط اختصاص خواهد یافت و امید است با عنایت خداوند متعال اورژانس استان تهران همچنان در مسیر تعالی و پیشرفت گام‌های مؤثری بردارد.