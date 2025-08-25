مکانیزه‌ کردن ۱۶ پل در سطح شهر قم در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خانهزاد یزدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات شهرداری در حوزه حملونقل شهری، اظهار کرد: ساماندهی تردد خودروهای باری بهویژه در هسته مرکزی شهر از حدود یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال، مدیریت هوشمند بار در شهر به اجرا درخواهد آمد تا خودروهای سنگین در ساعات مشخص تردد کرده و موجب مزاحمت برای شهروندان و زائران نشوند.
وی با بیان اینکه توسعه نظارت هوشمند ترافیکی نیز در دستور کار است، افزود: دوربینهای ثبت تخلف سرعت در سطح شهر قم تا پایان امسال افزایش خواهند یافت. علاوه بر آن، تمامی ۵۴ تقاطع چراغدار شهر بهطور کامل هوشمندسازی و به سامانه پشتیبان UPS مجهز میشوند تا در شرایط قطع برق، عملکرد آنها بدون وقفه ادامه یابد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اقدامات انجامشده در سال گذشته تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰۰ کیلومتر خطکشی طولی در معابر شهر قم اجرا شد و امسال نیز هدفگذاری شده است تا یکهزار کیلومتر خطکشی انجام شود. این اقدام علاوه بر ساماندهی عبور و مرور، نقش مهمی در ارتقای حس ایمنی و امنیت شهروندان دارد.
خانهزاد یزدی به برنامههای شهرداری برای ارتقای ایمنی عابران پیاده اشاره کرد و گفت: در راستای کاهش دغدغههای مردم برای استفاده از پلهای عابر پیاده، مکانیزهکردن ۱۶ پل در سطح شهر در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف افزایش ایمنی، کاهش ترافیک و تسهیل دسترسی شهروندان و زائران در دستور کار شهرداری قم قرار گرفته و بهطور مرحلهای تا پایان سال اجرایی خواهد شد.
