به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۷۰ پروژه شهرداری قم امروز با حضور بهنام جو استاندار قم، دکتر عظیمی شهردار قم، سردار کبیری پور جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع)، امرالهی رئیس شورای اسلامی شهر قم و دیگر مدیران استانی و شهری در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد.

در این آئین حیدری معاون سیاسی امنیتی و سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سردار هاشمی مسئول بسیج ادارات استان، ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم، معاونان شهرداری قم، پورموسوی پژوهشگر و عضو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مدیران سازمان‌ها و مناطق شهرداری و کارکنان بخش‌های مختلف شهرداری قم حضور داشتند.

در این مراسم که در راستای اجرای طرح "اول مردم" برگزار شد، ۷۰ پروژه‌ها در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک، خدمات عمومی، فضای سبز، گردشگری و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی با هزینه‌ای بالغ‌بر ۳۰ هزار میلیارد ریال افتتاح، بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی آن‌ها انجام شد.

مسیر دسترسی تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله حکیم، روکش آسفالت معابر، پیاده‌راه آیت‌الله طالقانی و سالن‌های ورزشی روباز در مناطق مختلف و پروژه‌های مناطق شهری ازجمله پروژه‌های مورد بهره‌برداری امروز بودند.

همچنین آغاز عملیات عمرانی پروژه‌هایی همچون کنارگذر رسالت و فاز پنجم خضر نبی (ع) نیز امروز انجام گرفت.

گفتنی است همزمان با هفته دولت و گرامیداشت هفته بسیج ادارات، نخستین نشست تبیین- آموزشی با رویکرد بصیرت و آگاهی ویژه کارکنان شهرداری قم نیز در ابتدای آئین امروز برگزار شد.