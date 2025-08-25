انقلاب اسلامی با همدلی مردم پایدار خواهد ماند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوریقزلجه، ظهر دوشنبه در جریان آغاز عملیات اجرایی فاز دوم مرکز همایشهای قرآنی و بینالمللی شهرداری همدان، با تاکید بر نقش بیبدیل مردم در پاسداری از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تاریخ بارها نشان داده است که مردم با درایت و مسئولیتپذیری خود، نقشههای دشمنان را خنثی کردهاند.
نوریقزلجه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه شهدای استان همدان و شهدای اقتدار ملی، به بصیرت و هوشمندی ملت ایران اشاره کرد و افزود: حوادث اخیر خرداد و تیرماه امسال را نمونهای از این بصیرت و همبستگی ملی است.
وی تاکید کرد: به لطف پروردگار و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، نظام اسلامی مقتدرانه به مسیر خود ادامه داد و بار دیگر ثابت شد که انقلاب اسلامی یکپارچه، همدل و پایدار خواهد ماند.
وزیر جهاد کشاورزی به دستاوردهای یک ساله دولت وفاق ملی و مردم اشاره کرد و گفت: جزئیات این اقدامات در فرصتی مقتضی تشریح خواهد شد.
نوریقزلجه در پایان، احداث مرکز اسلامی ایران در استان همدان را پروژهای مهم و نماد عزت مردم این دیار خواند و خاطرنشان کرد: این پروژه باید با همکاری تمامی دستگاهها هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسد.
