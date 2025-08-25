  1. اقتصاد
۲۴۰۰ پروژه بخش کشاورزی در هفته دولت افتتاح می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در هفته دولت (۲ تا ۸ شهریورماه) سال جاری، ۲۴۰۰ پروژه در ۱۴ زیربخش کشاورزی در سراسر کشور افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در هفته دولت (۲ تا ۸ شهریورماه) سال جاری، ۲۴۰۰ پروژه در ۱۴ زیر بخش کشاورزی در سراسر کشور افتتاح می‌شود. گفت: برای اجرای این پروژه‌ها، ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار هزینه شده است و با افتتاح آنها، ۹۷ هزار و ۳۴۷ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

وی اظهار کرد: زیر بخش‌های آب و خاک با ۹۸۹ پروژه، باغبانی با ۳۳۴ پروژه و زیر بخش دام و طیور با ۲۴۰ پروژه، رتبه‌های اول تا سوم را از نظر تعداد پروژه به خود اختصاص داده‌اند.

نوری تصریح کرد: زیر بخش صنایع با هزینه ۱۳۵ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال اعتبار، زیر بخش دام و طیور با ۸۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال اعتبار و زیر بخش باغبانی با ۷۱ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال اعتبار، رتبه‌های اول تا سوم را از نظر اعتبارات هزینه شده داشته‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: استان‌های سیستان و بلوچستان با ۲۶۳ پروژه، خراسان رضوی با ۲۰۷ پروژه و استان اصفهان با ۱۲۴ پروژه به ترتیب بیشترین تعداد پروژه‌های افتتاحی را در هفته دولت دارند.

نوری گفت: استان‌های هرمزگان با هزینه ۵۰ هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال اعتبار، آذربایجان شرقی با هزینه ۴۳ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال اعتبار و گیلان با هزینه ۲۷ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال اعتبار، رتبه‌های اول تا سوم بیشترین اعتبارات هزینه شده برای اجرای پروژه‌های بخش کشاورزی در هفته دولت را از آنِ خود کرده‌اند.

