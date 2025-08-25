تبدیل ۳۵۳۰ هکتار از ارضی دیم نیر به آبی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرحهای کشاورزی به مناسبت هفته گرامیداشت دولت، با اعلام این خبر افزود: پروژه تکمیل شبکه فرعی آبیاری کمفشار اراضی پایاب سد سرخاب شهرستان نیر در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
صفدر نیازی شهرکی با اشاره به اینکه مساحت تحت پوشش این طرح ۳۵۳۰ هکتار است، اظهار داشت: برای تکمیل این پروژه، ۷۸ کیلومتر لولهگذاری انجام شده و شامل ۳۳۷ دهانه آبگیر است که ۸۲ باب آن حوضچه فشار شکن، تخلیه آب و هوا و رسوبگیر را شامل میشود.
وی تصریح کرد: ۶۶۳ زارع بهرهبردار از مزایای این طرح بهرهمند خواهند شد. این تعداد بهرهبردار در ۸ روستا در امر تولید و خودکفایی فعال هستند.
وی با بیان اینکه دبی کل این شبکه ۱۶۶۰ لیتر در ثانیه است، افزود: این ویژگی موجب میشود که اراضی زیادی از این روستاها به کشت آبی تبدیل شده و افزایش تولید در واحد سطح و بهبود وضعیت معیشتی بهرهبرداران را به همراه داشته باشد.
نیازی شهرکی در پایان گفت: با اجرای این طرح، ۳۵۳۰ هکتار از اراضی نیمه آبی و آبی روستاهای حقابه بر از رودخانه آعلامان چای شامل روستاهای سرخاب، گوگه، گوگرچین، وله زاقرد، قره تپه، بوران و ویرثق به سیستم آبیاری کمفشار مجهز شده و موجب بهرهبرداری بهینه از منابع آب و خاک، توسعه کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان خواهد شد.
