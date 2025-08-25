به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح توسعه سامانههای نوین آبیاری و کم فشار در اراضی زراعی و باغی با حضور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد: در سال جاری، ۲۳۹۹ هکتار از اراضی استان به سیستمهای نوین آبیاری تحت فشار مجهز شدهاند.
وی افزود: از این میزان، ۱۰۳۶ هکتار تحویل موقت و به بهره برداری رسیده و ۱۳۰۷ هکتار با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در حال اجرا میباشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اجرای ۴۷ پروژه در این زمینه، اظهار داشت: بهرهبرداری از این پروژهها در سال جاری، گامی مهم در راستای اشتغال پایدار و افزایش مهاجرت معکوس به روستاها خواهد بود.
این طرح با هدف بهرهوری بیشتر از منابع آبی و توسعه پایدار کشاورزی در استان اردبیل اجرا شده و انتظار میرود نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی داشته باشد.
