  1. استانها
  2. اردبیل
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

بهره‌برداری از سامانه‌های نوین آبیاری در استان اردبیل

بهره‌برداری از سامانه‌های نوین آبیاری در استان اردبیل

اردبیل - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از بهره‌برداری بیش از ۱۰۳۶ هکتار از اراضی استان با استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و کم فشار در اراضی زراعی و باغی با حضور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد: در سال جاری، ۲۳۹۹ هکتار از اراضی استان به سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده‌اند.

وی افزود: از این میزان، ۱۰۳۶ هکتار تحویل موقت و به بهره برداری رسیده و ۱۳۰۷ هکتار با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد در حال اجرا می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اجرای ۴۷ پروژه در این زمینه، اظهار داشت: بهره‌برداری از این پروژه‌ها در سال جاری، گامی مهم در راستای اشتغال پایدار و افزایش مهاجرت معکوس به روستاها خواهد بود.

این طرح با هدف بهره‌وری بیشتر از منابع آبی و توسعه پایدار کشاورزی در استان اردبیل اجرا شده و انتظار می‌رود نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی داشته باشد.

کد خبر 6569998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها