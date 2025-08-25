ورود ۱۷۷۰ واگن جدید به ناوگان شهری در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، با اشاره به اقدامات انجامشده این معاونت در عمر یک ساله دولت چهاردهم، گفت: ۳۱ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور نقش تأثیرگذاری در هماهنگسازی ۱۹ ادارهکل وابسته به وزارتخانههای مختلف در پیشبرد اهداف عمرانی و زیرساختی کشور ایفا میکنند.
وی ادامه داد: این معاونین عمرانی در کنار ۱۴۵۰ شهرداری، ۳۹ هزار و ۵۰۰ دهیاری و ۱۲۳ هزار عضو شورای شهر هستند که نقش خود را برای تأمین زیرساختها و ارائه خدمات شهری ایفا کنند.
نصرتی افزود: در بخش حملونقل عمومی دو اقدام اساسی انجام شد؛ نخست خرید واگن برای کلانشهرهای تهران، مشهد، تبریز، قم، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و کرج که نیازمند پیشپرداخت ۳۰۳ میلیون دلار بود و با همراهی بانک مرکزی و مصوبه دولت چهاردهم، این مبلغ تأمین شد تا در آینده نزدیک شاهد ورود ۱۷۷۰ واگن به ناوگان شهری باشیم.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ادامه داد: دومین اقدام مربوط به خرید ۴۸۰۰ اتوبوس بود که قرارداد آنها به علت نبود منابع مالی متوقف شده بود؛ اما با تأمین مالی ۳۵۰ میلیون یورویی و مجوز انتشار ۳۰ همت اوراق با تضمین دولت، شرایط ادامه قراردادها فراهم شد.
معاون عمران وزیر کشور تصریح کرد: در حوزه مدیریت پسماند، روزانه ۵۵ هزار تن زباله در کشور تولید میشود که ۱۵ درصد آن معادل ۹۷۰۰ تن زباله خشک است. این میزان، قابلیت تبدیل به سوخت جایگزین (RDF) برای کارخانههای سیمان را دارد. تاکنون با ۱۸ کارخانه سیمان تفاهمنامه امضا و اجرای پایلوت در کرمانشاه آغاز شده است. با این اقدام پیشبینی میشود روزانه ۴.۷ میلیون متر مکعب صرفهجویی در مصرف گاز محقق شود.
نصرتی اضافه کرد: همچنین یک و نیم میلیون تن کود کمپوست تولیدی شهرداریها وارد بخش کشاورزی میشود که با اخذ استاندارد ملی، جایگزین کودهای شیمیایی و حیوانی وارداتی خواهد شد و از خروج ارز جلوگیری میکند.
وی ادامه داد: در حوزه تاکسیهای اینترنتی نیز یک مشکل ۱۰ ساله برطرف شد. پیش از این، این تاکسیها فقط از اتحادیه کسبوکارهای مجازی مجوز میگرفتند، اما اکنون سازمان شهرداریها با همراهی شهرداریها مجوز مضاعفی برای آنها صادر میکند که شامل احراز صلاحیت راننده و معاینه فنی خودرو است و موجب ارتقای کیفیت و امنیت خدمات خواهد شد.
نصرتی خاطرنشان کرد: برای ایجاد درآمد پایدار شهری و روستایی، قراردادهایی با بانک شهر و بانک توسعه تعاون منعقد و صندوق توسعه شهری و روستایی راهاندازی شد تا تسهیلات با سود ۴، ۶ و ۸ درصد در اختیار پروژههایی مانند کارخانههای آسفالت، بتن آماده، صنایع دستی و گردشگری قرار گیرد.
وی بیان کرد: یکی از دغدغههای اصلی شهروندان در مراجعه به شهرداریها، زمان طولانی دریافت پروانه و مجوزهای ساختوساز است که گاه بین شش ماه تا یک سال طول میکشد. با راهاندازی «سامانه صدور مجوزها»، «پنجره واحد زمین» و اجرای «قانون الزام»، این فرآیند از شهریور بهطور آزمایشی آغاز شده و زمان صدور مجوزها به ۱۰ روز کاهش مییابد.
معاون عمران وزیر کشور گفت: علاوه بر این، توافقنامهای با پلیس راهور برای شناسایی نقاط حادثهخیز درونشهری ۱۵ استان که ۷۵ درصد تصادفات کشور را شامل میشود، منعقد شده است. تأمین مالی این طرح انجام و در اختیار شهرداریها قرار گرفته و همچنین خرید ۵ هزار دوربین پایش ترافیکی در دستور کار است که تا پایان سال در شهرهای کشور نصب خواهد شد.
