امروز بیش از هر زمانی نیازمند حفظ وحدت و همدلی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از پزشکان استان قزوین با اشاره به نقش‌آفرینی پزشکان در بزنگاه‌های تاریخی کشور اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، با وجود کمبود تخصص‌های پزشکی، پزشکان انقلابی و متعهد در خطوط مقدم حضور یافتند و با ایثار خود، کرامت ملت ایران را حفظ کردند.

وی با بیان اینکه در بحران کرونا نیز، پزشکان ایرانی با الهام از ارزش‌های دینی، در کنار مردم ایستادند، افزود: در حالی‌که برخی کشورهای غربی در پروتکل‌های درمانی خود کرامت انسانی را نادیده گرفتند، پزشکان ایرانی نخستین واکسن‌ها را به سالمندان اختصاص دادند و فاصله‌ای میان خود و بیماران قائل نشدند.

رفیعی‌اتانی با تأکید بر تفاوت بنیادین نگاه غربی و اسلامی به پزشکی تصریح کرد: در غرب، پزشک با نگاه صرفاً فنی و گاه بی‌احساس به بیمار می‌نگرد، اما پزشک ایرانی با محبت، عاطفه و مسئولیت انسانی وارد میدان می‌شود. این تفاوت رفتاری، ریشه در فرهنگ دینی و انقلابی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در سخت‌ترین روزهای بحران، با نذورات و همراهی‌های خود، قدردان کادر درمان بودند و این پیوند عاطفی میان مردم و پزشکان، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین نقش مقام معظم رهبری در عبور از بحران‌های کشور را برجسته دانست و گفت: رهبر انقلاب همچون طبیب حاذق، در بزنگاه‌های حساس، جامعه را آرام می‌کند، ظرفیت‌های داخلی را فعال می‌سازد و با شناخت دقیق از دشمن، فرماندهی میدان را شخصاً بر عهده می‌گیرد.

وی افزود: در دوران التهاب، ایشان با مدیریت افکار عمومی، روایت دشمن را شکست دادند و روحیه امید و اعتماد را به جامعه بازگرداندند و همان‌گونه که پزشک به بیمار امید می‌دهد، رهبر انقلاب نیز ملت را به آینده امیدوار ساخت.

رفیعی‌اتانی با اشاره به ضرورت حفظ همبستگی ملی اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند وحدت، حفظ همبستگی، همدلی و حمایت از ارکان نظام و نیروهای مسلح هستیم.

وی همچنین با اشاره به میراث امام خمینی گفت: امام، ایران را پایگاه انقلاب اسلامی قرار داد و امروز مقام معظم رهبری با همان نگاه، ملت را در میدان نگه داشته است.

فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین یادآور شد: پیروزی‌های امروز حاصل همین همراهی و همدلی است.