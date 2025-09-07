قدرت علمی و دینی ملت ایران فاصله با دشمن را از میان برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در شنبه شب در جمع معلمان مدارس راهیان کوثر با اشاره به راهبردهای طراحیشده توسط شهید سلامی در حوزه نبرد نامتقارن اظهار کرد: قدرت علمی و دینی ملت ایران، فاصله راهبردی با دشمنان را بهطور مؤثری کاهش داده است.
وی با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی (ع) مبنی بر اینکه فاصله طولانی شمشیرتان با دشمن را با گامهای خود کوتاه کنید، گفت: سردار سلامی این آموزه را بهدرستی درک کرده بود و با گامهای بلند علمی، توانست فاصله سههزار کیلومتری با دشمن را با توسعه قدرت موشکی و فناوریهای بومی از میان بردارد.
وی افزود: امروز همه پایگاههای آمریکا در منطقه و مراکز فساد رژیم صهیونیستی در تیررس یاران امیرالمؤمنین قرار دارند.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) با گرامیداشت یاد شهیدان والامقام غلامعلی رشید، علی شادمانی و حاجیزاده، از آنان بهعنوان نمادهای اقتدار و فداییان عاشورا یاد و عنوان کرد: اقتداری که امروز در عرصههای نظامی، علمی و دینی به دست آمده، حاصل فداکاری این سرداران بزرگ و مجاهدان راه خدا است.
رفیعی با بیان اینکه شهید رشید آرزوی پدر شهید شدن را داشت و خداوند این آرزو را با شهادت فرزندش عباس و سپس خودش محقق کرد، تاکید کرد: شهید شادمانی نیز از بنیانگذاران لشکر انصارالحسین همدان و از فرماندهان مؤثر در دفاع مقدس بود که پس از سالها مجاهدت، به شهادت رسید.
وی با انتقاد از عملکرد نهادهای بینالمللی در قبال حملات به تأسیسات هستهای ایران، خواستار پیگیری حقوقی تخلفات آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای غربی شد و خطاب به اساتید دانشگاه گفت: جهاد حقوقی و علمی امروز وظیفه شما است.
فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) تاکید کرد: دشمن از دینداری و دانایی ملت ایران هراس دارد و تلاش میکند ما را در جاهلیت نگه دارد اما ملت ایران تصمیم گرفته دیندار و دانا باشد و با همین دو مؤلفه، از گنبدهای آهنین عبور کرده و به قلب دشمن رسیده است.
وی با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در طراحی و هدایت نبردهای منطقهای، گفت: آتشبسهایی که دشمنان مطرح میکنند، نتیجه پیام قدرت موشکی ایران است و ما آغازگر نبرد نبودیم اما پایاندهنده آن خواهیم بود.
