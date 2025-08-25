  1. استانها
دستگیری سارق با ۵۰ فقره سرقت در کرج

کرج- جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری سارق محتویات داخلی خودرو در کرج خبر داد و اعلام کرد که این متهم به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نادربیگی، جانشین فرمانده انتظامی استان البرز، از دستگیری یک سارق با سابقه در کرج خبر داد و گفت: با افزایش موارد سرقت در برخی مناطق شهرستان کرج، تیم‌های کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی برای بررسی موضوع تشکیل جلسه دادند با انجام اقدامات ویژه و تجزیه و تحلیل سرنخ‌ها، نیروهای ما موفق به شناسایی هویت سارق و محل اختفای او شدند.

در عملیاتی غافلگیرانه، این فرد به همراه مقادیری از اموال سرقتی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

سردار نادربیگی همچنین خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های خود به ۵۰ فقره سرقت محتویات و اموال داخل خودرو اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، به مراجع قضائی تحویل داده شد.

این مقام مسئول در پایان از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا از بروز مسائل مشابه جلوگیری شود.

