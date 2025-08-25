  1. استانها
کشف هزاران نخ سیگار قاچاق از یک واحد صنفی در آزادشهر

آزادشهر- سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر از کشف سه هزار و ۷۲۴ نخ سیگار قاچاق از یک واحد صنفی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فروش سیگار قاچاق در یک واحد صنفی متخلف در شهرستان آزادشهر، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آزادشهر پس از شناسایی واحد صنفی موردنظر و انجام تحقیقات و اطمینان از صحت خبر، با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از آن سه هزار و ۷۲۴ نخ سیگار قاچاق را کشف کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر اظهار کرد: متصدی این واحد صنفی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

