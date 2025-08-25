به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه و پیش از دیدارش با رئیس جمهور کره جنوبی در پیامی در رسانه اجتماعی خود در تروث سوشال نوشت: در کره جنوبی چه می‌گذرد؟ به نظر می‌رسد یک پاکسازی یا انقلاب باشد.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: نمی‌توانیم هم این (موضوع) را داشته باشیم و هم آنجا تجارت کنیم. من امروز رئیس جمهور جدید (کره جنوبی) را در کاخ سفید می‌بینم.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی پیشتر به نقل از یکی از شخصیت‌های این کشور گزارش داد که نشست رئیس جمهور کره جنوبی با نخست وزیر ژاپن یک نمایش سیاسی به شمار می‌رود.

در این گزارش آمده بود که نشست مذکور کمی قبل از مذاکرات میان رؤسای جمهور کره جنوبی و آمریکا برگزار شد.