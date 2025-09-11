لی جائه میونگ: به تلاش برای بهبود روابط با کره شمالی ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، لی جائه میونگ رئیس‌جمهور کره‌جنوبی امروز پنجشنبه اعلام کرد: ما به تلاش برای بهبود روابط با کره شمالی ادامه خواهیم داد. کارگران کره‌ای بازداشت شده در آمریکا امروز مراکز بازداشت را ترک خواهند کرد.

رئیس‌جمهور کره‌جنوبی در این خصوص ادامه داد: ما به آمریکا گفتیم که کارگران کره شمالی را دستبند نزند. اقدامات مهاجرتی آمریکا می‌تواند مستقیماً بر سرمایه‌گذاری‌های ما در ایالات متحده تأثیر بگذارد. ما زمانی که نتایج معقولی حاصل شود، با واشنگتن توافق تجاری امضا خواهیم کرد.

لی جائه میونگ در ادامه ادعا کرد: رئیس جمهور آمریکا می‌تواند بیشترین تأثیر را بر مسائل کره شمالی داشته باشد!

رئیس جمهور کره جنوبی پیشتر نیز در کاخ سفید و در دیدار با ترامپ گفت: من از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهم تا در برقراری صلح در شبه جزیره کره نقش آفرینی کرده و با رهبر کره شمالی دیدار کند. من به شما در برقراری صلح (در این منطقه) کمک خواهم کرد. همکاری ما با ژاپن و ایالات متحده بسیار مهم است. من برای حل مسائل دشوار به توکیو سفر کردم.