آمریکا ۲ فرد و ۲ نهاد در کره شمالی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز چهارشنبه و تنها ۲ روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان نشستی با لی جائه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی، تمایل خود را برای ازسرگیری روابط با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تکرار کرد، تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی اعلام کرد.

به گزارش این خبرگزاری، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC) ۲ فرد و ۲ نهاد از جمله یک تبعه کره شمالی و یک شرکت تجاری کره شمالی را تحریم کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اخیراً در دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی ادعا کرده بود که مایل به ازسرگیری روابط با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی است!