گریز رئیس جمهور کره جنوبی از «موقعیت زلنسکی» در کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی میگوید که دیداری سرنوشتساز با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید را بدون «جنجالی ناخواسته» و قرار گرفتن در موقعیتی مشابه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به پایان رسانده است.
به گفته مقامات و تحلیلگران، نشست دیروز بین روسای جمهور کره و آمریکا که نخستین دیدار طرفین هم بود، تا حد زیادی آنطور که کره جنوبیها میخواستند پیش رفت و این برخلاف آغاز شوم این نشست بود.
از همه مهمتر اینکه کرهایها از بزرگترین ترسشان قسر در رفتند؛ «غافلگیر شدن در دفتر بیضی مشابه مشاجره تند ماه فوریه و زمانی که ترامپ زلنسکی را بابت ناسپاسی از کمکهای آمریکا و همچنین جنگ با روسیه، به باد انتقاد گرفت و به همراه جی دی ونس، معاونش، او را گوشمالی داد.»
لیف اریک ایسلی، استاد مطالعات بینالمللی در دانشگاه زنان «اوها» در سئول با اشاره به ابراز حمایت ترامپ از رویکرد رئیس جمهور کره جنوبی در قبال کره شمالی و اشتیاق برای تعامل با کیم جونگ اون، رهبر این کشور، گفت: نشست مطبوعاتی «لی» در دفتر بیضی به نظر بهتر از انتظارات پیش رفت.
پرسشهای بزرگ درباره اینکه کره جنوبی دقیقاً با پرداخت چه میزان از هزینههای ۲۸ هزار و ۵۰۰ نیروی آمریکایی مستقر در سئول موافقت میکند و بسیاری از جزئیات حلنشده در توافق تجاری عجولانه بین دو کشور، همچنان باقیست.
با این حال، به نوشته رویترز، رئیس جمهور کره جنوبی از مشاجرهای پرتنش که برخی ناظران از احتمال وقوع آن و متعاقب آن ایجاد شکاف بین اتحاد دیرپای واشنگتن-سئول هراس داشتند، اجتناب کرد آن هم در برههای که کره شمالی به سرعت در حال پیشرفت در حوزه تسلیحات هستهای و توسعه موشک بالستیک و تعمیق روابط با روسیه است.
ترامپ درست چند ساعت پیش از دیدار با رئیس جمهور کره در کاخ سفید، در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت که «در کره جنوبی چه خبر است؟ به نظر شبیه پاکسازی یا انقلاب میرسد» و در ادامه اضافه کرد که موضوع را با جائه میونگ مطرح خواهد کرد.
«لی» پس از این دیدار در رویدادی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، با لبخندی گفت که «قبل از دیدار امروزم با ترامپ، او پستی بسیار تهدیدآمیز در تروث سوشال منتشر کرد. همراهان من نگران بودند که ما هم با موقعیتی مشابه زلنسکی روبهرو شویم. اما من میدانستم که با چنین شرایطی مواجه نخواهم شد چون کتاب ترامپ "هنر معامله" را خوانده بودم.»
پس از آنکه «لی» توضیح داد که بازپرسان در ارتباط با بحران سیاسی کره جنوبی، به بخش متعلق به این کشور در پایگاهی مشترک با آمریکا یورش بردند، ترامپ لحن خود را تلطیف کرد و اظهاراتش در شبکه اجتماعی را «سوءتفاهم و شایعه» احتمالی توصیف کرد.
به نوشته رویترز، گفتگوی طرفین به جای مشاجرهای دراماتیک، با کلمات «متملقانه و گرم» پر شده بود و طرفین در کمال صمیمیت درباره «روابط خوب ترامپ با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی» صحبت میکردند.
نظر شما