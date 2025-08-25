واکنش کره شمالی به نشست مقامات سئول و توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری مرکزی کره شمالی به نقل از یکی از شخصیتهای این کشور گزارش داد که نشست رئیس جمهور کره جنوبی با نخست وزیر ژاپن یک نمایش سیاسی به شمار میرود.
در این گزارش آمده است که نشست مذکور کمی قبل از مذاکرات میان رؤسای جمهور کره جنوبی و آمریکا برگزار شده است. به نظر میرسد سئول نسبت به اینکه در جریان نشست با ترامپ فاجعهای رخ دهد نگران است و تلاش کرده با برگزاری نشست با مقامات توکیو شک و تردیدهای ارباب خود را از بین ببرد.
بر اساس این گزارش، کره جنوبی تلاش میکند روابط خود را با ژاپن مستحکم نشان داده و از تفکرات این کشور حمایت کند. چنین اقداماتی به وخامت بحران امنیتی در منطقه میانجامد.
نظر شما