فجر شهید سپاسی به شرایط مطلوب خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور گفت: در دیدار هفته نخست مقابل پرسپولیس اگرچه نتیجه دلخواه کسب نشد اما نقاط ضعف تیم مشخص شد و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: برخی بازیکنان به تازگی به جمع فجر شهید سپاسی پیوسته‌اند و طبیعی است که برای رسیدن به هماهنگی کامل به زمان نیاز داشته باشند. مطمئناً با گذشت چند هفته و حضور در شرایط مسابقه، تمامی بازیکنان به آمادگی آرمانی خواهند رسید.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز تصریح کرد: هدف ما این است که با رفع تدریجی نواقص، تیمی منسجم و قدرتمند روانه مسابقات کنیم تا بتوانیم انتظارات هواداران را برآورده سازیم.