  1. استانها
  2. فارس
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

فجر شهید سپاسی به شرایط مطلوب خواهد رسید

فجر شهید سپاسی به شرایط مطلوب خواهد رسید

شیراز- سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به شناسایی ضعف‌های تیمش در هفته نخست لیگ برتر، گفت: با گذشت چند هفته و هماهنگی بیشتر بازیکنان، فجر شهید سپاسی به شرایط مطلوب خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور گفت: در دیدار هفته نخست مقابل پرسپولیس اگرچه نتیجه دلخواه کسب نشد اما نقاط ضعف تیم مشخص شد و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: برخی بازیکنان به تازگی به جمع فجر شهید سپاسی پیوسته‌اند و طبیعی است که برای رسیدن به هماهنگی کامل به زمان نیاز داشته باشند. مطمئناً با گذشت چند هفته و حضور در شرایط مسابقه، تمامی بازیکنان به آمادگی آرمانی خواهند رسید.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز تصریح کرد: هدف ما این است که با رفع تدریجی نواقص، تیمی منسجم و قدرتمند روانه مسابقات کنیم تا بتوانیم انتظارات هواداران را برآورده سازیم.

کد خبر 6570431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها