مجوز حضور در تمرینات برای بازیکن جنجالی پرسپولیس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در خصوص گزارش مدیر امور پزشکی سازمان لیگ در خصوص سرژ اوریه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که در آزمایشات پزشکی فصل جاری مسابقات لیگ برتر حائز شرایط لازم برای حضور در مسابقات فوتبال حرفه‌ای در حال حاضر تشخیص نگردیده است؛ پس از ارائه گزارش به کمیته انضباطی، این مرجع مبادرت به دستور موقت و سپس در تاریخ سوم شهریورماه اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین کرد.

از این رو اعلام می‌دارد ظرف حداکثر ۱۰ روز از تاریخ این دادنامه نسبت به انجام معاینه پزشکی مجدد و اظهار نظر از سوی مرکز ایفمارک، در رابطه با صدور گواهی سلامت و مجوز پزشکی نامبرده اقدام و در صورت عدم صدور و بقای موضوع اختلاف، از سوی مرکز پزشکی ایفمارک، موضوع توافق طرفین پرونده به شرح مندرج در صورتجلسه تنظیمی نسبت به موضوع بررسی و اظهار نظر کارشناسی صورت پذیرد.

تصمیم صادره قطعی است و با توجه به عدم صدور مجوز مربوط به کارت بازی بازیکن مذکور و عدم امکان فعالیت نامبرده تا صدور این مجوز از سوی مرکز ایفمارک، دستور موقت سابق الصدور کان لم یکن تلقی می‌گردد.