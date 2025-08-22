انویدیا تولید تراشه مخصوص چین را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انویدیا از فاکسکان خواسته کار روی تراشه های هوش مصنوعی H۲۰ که برای بازار چین تولید می شدند، را متوقف کند.

فاکسکان به عنوان یکی از تهیه کنندگان قطعات این تراشه برای انویدیا فعالیت می کند. این درحالی است که انویدیا به دیگر تامین کنندگان قطعات اعلام کرده تولید تراشه هوش مصنوعی H۲۰ را متوقف کنند. طبق گزارش نشریه اینفورمیشن، انویدیا به شرکت Amkor نیز دستور داده تولید این تراشه را متوقف کند و همچنین هشداری برای سامسونگ نیز صادر کرده است.

Amkor بسته بندی پیشرفته تراشه رابرعهده دارد و از سوی دیگر سامسونگ نیز تراشه های حافظه با پهنای باند بالا برای این مدل تامین می کند.

انویدیا در بیانیه ای اعلام کرد: ما به طور مداوم زنجیره ذخایر خود را مدیریت می کنیم تا با شرایط بازار هماهنگ شود. هر دو دولت چین و آمریکا می دانند H۲۰ یک محصول نظامی یا مناسب زیرساخت های دولتی نیست. چین برای عملیات های دولتی به تراشه های آمریکایی اتکا نمی کند. دولت آمریکا نیز برای همین مقصود به تراشه های چینی متکی نخواهد بود.

از سوی دیگر طی روزهای گذشته مقامات چینی به شرکت های داخلی از جمله شرکت های بزرگ اینترنتی تنسنت و بایت دنس درباره خرید تراشه های H۲۰ هشدار دادند و درباره ریسک های آن اظهار نگرانی کردند.