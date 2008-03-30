خراسان جنوبی؛ نگین کویر لوت ایران

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در دنیای امروز، صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع پاک، اشتغال زا و پر در آمد برای کشور‌ها محسوب شده که یکی از مهمترین ‌شاخص‌های توسعه پایدار جوامع نیز قلمداد می شود.

استان خراسان جنوبی نیز به دلیل برخورداری از جذابیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعت منحصر به فرد در سطح کشور در بخش گردشگری حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و اکثر نقاط استان را مناطق بسیار دیدنی تشکیل می ‌دهد که چشم هر بینند‌ه ‌‌ای را خیره و گردشگران مشتاق و نکته سنج را به تحسین وا می ‌دارد.

این استان کویری و زیبا با برخورداری از مردمی خونگرم و مهمان ‌نواز و دارا بودن فرهنگ غنی و آداب و رسوم جذاب و متنوع مانند رقص چوب مردان و مراسم بام اندود، سوغات لذیذ مانند عناب، زرشک، زعفران و... صنایع دستی هنرمندانه مانند فرش، جاجیم، نمد، همه ساله پذیرای علاقه مندانی از سراسر جهان است.

ابنیه تاریخی و باستانی فراوان مانند ارگ مشهور کلاه فرنگی، قلعه بیرجند، شهر باستانی تون، نقش مرد پارتی، سنگ نگاره لاخ مزار و .. روستا‌های‌ ییلاقی و سرسبز مانند آرک بین آباد، مصعبی و کریمو، رچ، تجنود و... روستا‌های افسانه ‌ای و شگفت مانند روستای دهسلم، ماخونیک (سرزمین کوتوله ‌ها) روستای چنشت ( آداب و رسوم جالب و عجیب) و برخورداری از آبگرم‌ها و آبترش‌های درمانی متعدد در سطح استان مانند مجتمع آبگرم درمانی فردوس، آبترش سربیشه و آبگرم درمانی لوت می تواند باعث ایجاد پتانسیل عظیمی در جذب توریسم به منطقه باشد.

با توجه به اینکه قسمت‌ های زیادی از استان خراسان جنوبی در کویر بزرگ و مشهور لوت واقع است جذابیت‌های طبیعی فراوانی در استان وجود دارد که از آن جمله می ‌توان به جنگلهای کوهستانی شاسکوه در قائنات، جنگل‌های منحصر به فرد بنه در نهبندان، جنگل طاق گرماب، دشت‌های زیبا با افق‌های بی انتها مانند دشت اسفدن، دشت خور، سربیشه اشاره کرد.

در‌ه‌ های سبز آهنگران، زیر کوه و باقران، آبشار‌های دیدنی سبزرود سرایان و چهارده بیرجند، غار‌های چنشت، اژدها و بتون در سرایان، غار جوجه و پهلوان در قائنات، رشته کوه‌های مرتفع باقران، کوه شاه، آرک و گرند درمیان، آبگیر‌های دیدنی موشین، برکوه، سد حاجی آباد در قائنات، وجود نیزار استثنایی خور، کلوته‌ های گلی رنگارنگ در هزار دره نهبندان، تالاب بزرگ کجی نمکزار در سهل آباد نهبندان، وجود درختان قدیمی و تنومند چند هزار ساله مانند چنار دوشنگان و سرو کهنسال درمیان، برخورداری از وحوش دیدنی و پرندگان نادر مانند آهو، هوبره، زاغ بور ایرانی، گونه‌ های با ارزش گیاهی و گل‌های زیبا مانند درختان پسته بنه،لایه‌ زار‌های شگفت انگیز زیر کوه در قائنات، گل‌های بی نظیر جالیز، زعفران، سماروق(قارچ) و آثار مطرح در زمینه ژئوتوریسم مانند پل سنگی فارسیان در دشت بیاض، کوه سنگ سوراخ در مظفریه فردوس، دق‌های محمد آباد و پترگان، کلوت گرماب و ... از دیگر جاذبه های این استان کویری است.

کویر عظیم و افسانه ‌ای لوت نیز با دارا بودن عنوان گرمترین ناحیه کره زمین و منطقه صفر حیات، همچنین وجود کوه‌های بلند شنی در جنوب نهبندان به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری بیابانی ایران، به شمار می ‌رود که به تازگی با افتتاح جاده توریستی نهبندان - شهداد، مسیری جالب و فرصتی استثنایی برای علاقه مندان سفر به‌ کویر و بازدید از جذابیت‌های منحصر به فرد آن به همراه بازدید از سایر دیدنی ‌های خراسان جنوبی فراهم کرده است.

وجود پتانسیل‌های گردشگری فراوان، فراهم بودن تسهیلات مختلف جهت انجام طرح‌های گردشگری از جمله ساخت هتل و مهمانسرا، مجتمع‌های آب درمانی، کمپ کویرنوردی، حمایت مردم و مسئولان از اجرای پروژه‌های مختلف در این بخش، باعث شده تا بستری مناسب جهت سرمایه ‌گذاری در صنعت گردشگری خراسان جنوبی مهیا شود.

افتتاح و برگزاری تور‌های کویر، شتر سواری و سافاری صحرا توسط برجسته ترین کویرنوردان حرفه ‌ای ایران از نوروز امسال با حمایت و همکاری شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی خراسان جنوبی از فعالیت‌های پیش بینی شده توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی است که با هدف رشد و توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری و اکوتوریسم استان صورت می ‌پذیرد و امید است نقش به سزایی در توانمندی دولت جهت پیشبرد و تحقق اهدف‌ متعالی برنامه توسعه و نزدیک شدن به افق سند چشم انداز در جذب بیست میلیون گردشگر خارجی به کشور ایفا کند.

از گردشگران مشتاق و عموم مردم عزیز ایران دعوت به عمل می ‌آید ضمن سفر به مناطق دیدنی و کویر‌های زیبای استان در نوبهار سرسبز امسال، از تسهیلات فراهم شده جهت رفاه حال مسافرین نوروزی و تور‌های جذاب گردشگری استفاده نماید.