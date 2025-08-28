قطب صادرات نفت کشور گاز ندارد؛ وابستگی اهالی خارگ به سیلندرها

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده: جزیره خارگ، قلب صادرات نفت ایران، با حجم بالای فعالیتهای صنعتی و حضور شرکتهای نفتی و پتروشیمی، از حساسترین مناطق کشور به شمار میرود.
این جزیره نقش حیاتی در اقتصاد ملی و زنجیره انرژی دارد، اما ساکنان آن هنوز برای تأمین انرژی خانگی و گرمایش منازل خود به کپسولهای گاز متکی هستند.
در حالی که استان بوشهر طی سالهای اخیر موفق شده ضریب نفوذ گاز شهری و روستایی را به حدود نود و نه درصد برساند و بیشتر شهرها، روستاها و صنایع بزرگ را به شبکه سراسری متصل کند، خارگ همچنان از شبکه بیبهره است.
این وضعیت، علاوه بر اثرات رفاهی و اقتصادی، چالشهای زیستمحیطی و عملیاتی ایجاد میکند و ضرورت توجه فنی و راهبردی به توسعه گازرسانی در این جزیره را برجسته میکند.
شرایط کنونی و زندگی روزمره مردم
قبل از اشاره به اظهارات رسمی مسئولان، وضعیت زندگی مردم خارگ قابل توجه است. ساکنان جزیره برای انجام فعالیتهای روزمره خود، از جمله پختوپز و گرمایش، همچنان وابسته به کپسولهای گاز هستند. حمل و نگهداری این کپسولها محدودیتها و هزینههای قابل توجهی ایجاد میکند و سطح رفاه خانوارها را پایین میآورد.
روایت بومیان
علی حیدری یکی از ساکنان جزیره به خبرنگار مهر گفت: هر ماه باید چندین کپسول خریداری کنیم تا نیازهای خانه را برآورده کنیم. این کار سخت و پرهزینه است و گاهی با کمبود کپسول مواجه میشویم. به نظر من، گازرسانی پایدار به جزیره، حق طبیعی ماست و باعث میشود زندگی راحتتر و ایمنتر شود.
رضا کرمی یکی دیگر از ساکنان، افزود: ما جزیرهای صنعتی و مهم هستیم. اما هنوز مجبوریم برای پختوپز و گرمایش از سوخت مایع استفاده کنیم. این شرایط باعث میشود هزینه زندگی بسیار بالا برود و نگرانی از بابت تأمین انرژی همیشه با ما باشد. دسترسی به شبکه گاز، نه تنها رفاه ما را افزایش میدهد، بلکه محیط زیست و ایمنی جزیره را هم بهبود میبخشد.
ساکنان جزیره همچنین به اهمیت گازرسانی برای صنایع کوچک و خدماتی اشاره کردند و معتقدند بدون شبکه گاز پایدار، هزینههای عملیاتی شرکتها و صنایع محلی افزایش مییابد و توسعه اقتصادی منطقه با محدودیت مواجه میشود.
پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی
ادامه استفاده از سوختهای مایع و کپسول، علاوه بر فشار مالی بر خانوارها، هزینه نگهداشت تجهیزات و صنایع را نیز افزایش میدهد. سوخت مایع نسبت به گاز طبیعی آلایندگی بیشتری دارد و فشار مضاعفی بر محیط زیست جزیره وارد میکند.
بهرهگیری از گاز طبیعی میتواند هم هزینهها را کاهش دهد و هم ریسکهای زیستمحیطی و ایمنی را کاهش دهد، ضمن اینکه تابآوری انرژی در جزیره را افزایش میدهد.
گزینههای فنی از زبان یک کارشناس
کارشناس حوزه انرژی و زیرساخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خط لوله زیرآبی به شبکه سراسری؛ راهکاری بلندمدت و پایدار که دسترسی دائمی به گاز را فراهم میکند. این گزینه نیازمند مطالعات دقیق مهندسی، ارزیابی زیستمحیطی و سرمایهگذاری قابل توجه است.
کامران کرمی افزود: واحدهای کوچک LNG و کشتیهای عرضه LNG، این گزینه برای تأمین میانمدت انرژی مناسب است و انعطافپذیری بالایی دارد، هرچند هزینههای عملیاتی بیشتری دارد.
کرمی تصریح کرد: راهکارهای ترکیبی هیبریدی، شامل استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و سامانههای ذخیرهسازی محلی، میتواند نیازهای فوری جزیره را برطرف کند و ریسکهای تأمین انرژی را کاهش دهد.
کرمی تأکید میکند که انتخاب هر راهکار باید مبتنی بر مطالعات جامع فنی و اقتصادی باشد تا ضمن کاهش هزینه و اثرات زیستمحیطی، تابآوری و پایداری شبکه در بلندمدت تضمین شود.
دستاوردهای استان بوشهر و اقدامات دولت
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در جمع خبرنگاران اعلام کرد: ضریب نفوذ گاز شهری و روستایی در استان ۹۹ درصد است و تاکنون ۵۰۴ روستا، ۴۰ شهر و ۷۵۸ واحد صنعتی بزرگ و پتروشیمی، مشترک گاز هستند.
علیاکبر فقیه افزود: توسعه گازرسانی یکی از اولویتهای دولت چهاردهم است و شرکت گاز استان بوشهر در ۱۲ ماه گذشته با هدف ارتقای رفاه مردم و ایجاد زیرساختهای پایدار، گامهای مؤثری برداشته است.
این اظهارات نشاندهنده توان فنی و اجرایی استان برای گسترش شبکه است و نوید میدهد که اتصال خارگ به شبکه سراسری در افق نزدیک ممکن خواهد بود.
محرومیت مردم خارگ از گازرسانی پایدار، محدودیتی واقعی برای رفاه خانوارها و عملکرد اقتصادی جزیره ایجاد کرده است. استفاده مداوم از کپسولهای گاز، علاوه بر افزایش هزینهها و مشکلات عملیاتی، فشارهای زیستمحیطی و ایمنی را نیز افزایش میدهد.
گازرسانی به خارگ، با بهرهگیری از راهکارهای بلندمدت و میانمدت، میتواند سطح رفاه خانوارها را ارتقا دهد، هزینههای عملیاتی صنایع را کاهش دهد و تابآوری زیرساختهای صادرات انرژی کشور را تقویت کند.
