استرالیا سفیر ایران را اخراج و نماینده خود را از تهران خارج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا با متهم کردن تهران به هدایت دو حمله یهودستیزانه در این کشور، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کانبرا را اخراج کرد.

آلبانیز در گفتگو با خبرنگاران حملات مذکور که پارسال در سیدنی و ملبورن رخ دادند را «اقدامات خصمانه غیرعادی و خطرناک تحت سازماندهی یک کشور خارجی با هدف تضعیف انسجام جامعه استرالیا» توصیف کرد!

وی با غیرقابل قبول خواندن این اقدامات، گفت که «دولت استرالیا اقدام محکم و قاطع دراین‌باره اتخاذ خواهد کرد. اندکی پیش به سفیر ایران در استرالیا اطلاع دادیم که اخراج خواهد شد.»

به گفته آلبانیز، فعالیت‌های سفارت استرالیا در ایران نیز تعلیق و تمام دیپلمات‌های آن به کشوری ثالث منتقل شده‌اند.

وی در ادامه مواضع خصمانه و ادعاهای بی‌اساس خود علیه تهران، اضافه کرد که «همچنین می‌توانم اعلام کنم که دولت (استرالیا) قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی را تصویب خواهد کرد.»

به گفته مقامات استرالیا، حملات مذکور دهم اکتبر در رستوران «Lewis Continental Kitchen» در سیدنی و ششم دسامبر در کنیسه «Adass Israel Synagogue» در ملبورن رخ داد. هیچکدام از حملات تلفات نداشت اما در هر دو حادثه، مهاجمان اموال را به آتش کشیده و خسارت گسترده‌ای وارد کردند.

به گفته پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، صادقی و سه نفر دیگر از کارکنان دیپلماتیک سفارت ایران «عناصر نامطلوب» تشخیص داده شده و هفت روز فرصت دارند، استرالیا را ترک کنند. این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که استرالیا یک سفیر خارجی را اخراج و سفیر خود را نیز از تهران خارج می‌کند.