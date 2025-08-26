باقری: ۱۵۰۰ نگهبان در شهرداری تهران فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران در سیصد و پنجاهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۱۲ شهریورماه جشنواره شهید رجایی برای تجلیل از کارکنان نمونه شهرداری تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: سهمیه مدیران و کارکنان نمونه به دلیل جنگ ۱۲ روزه در جشنواره شهید رجایی امسال افزایش یافته است.

وی همچنین تصریح کرد: ما برای نیروهای انسانی تدبیری را با محوریت کمیته منابع انسانی و تشکیلات اندیشیده‌ایم و نظرات کارکنان و مجموعه شهرداری در این کمیته بررسی می‌شود.

باقری با بیان اینکه از نظر قانون کار اینکه شیفت‌ها ۲۴ ساعت ۴۸ ساعت باشد با تشخیص کارفرماست و از نظر قانون مغایرتی ندارد، یادآور شد: نگهبانان در جنگ ۱۲ روزه با عزم راسخ در محل کار حضور داشتند. هزار و ۵۰۰ نفر نگهبان در شهرداری فعالند که در هر شیفت ۵۰۰ نفر می‌توانند فعال باشند. در باغ راه حضرت زهرا (س) نیز درخواست نگهبان اعلام شده است. ما به جای جذب نیرو، از نیروهای فعال استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: برخی نیروهای ما یک روز در محل نگهبانی هستند و دو روز در منزل حضور دارند و قرار بر این شده که ۱۰ میلیون تومان ماهانه در نظر گرفته شود که اگر افراد مایل به حضور در روزهای بیشتری بودند، از این ظرفیت بهره مند شوند.

باقری تأکید کرد: شهرداران ۱۷۰ نفر داوطلبی که شیفت خود را تغییر دادند، به ما معرفی کنند که ما معوقات آنها را بپردازیم. هرکسی داوطلب بود می‌تواند اعلام کند که ۲۴ ساعت ۲۴ ساعت فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه با تعویض شیفت‌ها می‌توان از نیروهای موجود برای فضاهای جدید استفاده کرد، یادآور شد: اطلاعیه ما امروز صادر و به همین دلیل موضوع جدی تر شده است. تأکید ما این است که این موضوع داوطلبانه است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: این اقدام کاملاً قانونی است و در مرحله اولیه با رقم ۱۰ میلیون تومان آغاز کردیم و اگر روند به خوبی پیش رفت، رقم را افزایش خواهیم داد.