به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با اجرای این طرح گامی نوین در مسیر تحول دیجیتال، ارتقای عدالت، تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه در کشور برداشت و این ویژگیها، طرح مهربانی ملی را به اقدامی خیرخواهانه، خلاقانه و نوآورانه برای جامعهای همدل تبدیل کرد.
بانک ملی ایران از زمان اجرای این طرح در دو سال اخیر با مشارکت ۵ میلیون مشتری توانسته بیش از ۲۰۰ همت منابع را جذب کند و همواره کوشیده با این اقدام به مشتریان، متقاضیان و آحادجامعه خدمات مالی قابل توجه و چشمگیری را ارائه دهد.
در این طرح، متقاضیان میتوانند بدون نیاز به حضور در شعب، حساب قرضالحسنه «طرح مهربانی» را در سامانه بام افتتاح و تا سقف ۳ میلیارد ریال بسته به شرایط خود با در نظر گرفتن نرخ کارمزد ترجیحی ۰، ۲ یا ۴ درصد وام دریافت کنند.
در این طرح مشتریان پس از کسب امتیاز لازم، امکان دریافت تسهیلات در کمتر از ۴ ساعت پس از تکمیل پرونده را دارند. از ویژگیهای شاخص این طرح شیوه اعتبارسنجی، انتقال امتیاز تسهیلات، ضرایب اعلامی و عدم مسدودی وجه در حساب سپردهگذاران است.
این طرح از زمان آغاز بکار بیشک تحولات مطلوب و موثری را برای رشد عدالت اجتماعی و کمک به معیشت خانوادهها در کشور رقم زده و در ادامه و در روزهای پیش رو نیز بانک ملی ایران با تمام توان تلاش میکند با برنامهریزیهای صحیح و با بهرهگیری از بانکداری دیجیتال طرح مهربانی ملی را توسعه دهد تا افزون بر گره گشایی از مشکلات آحاد جامعه، زمینه تجربهای ماندگار از ارائه خدمات غیرحضوری را برای مشتریان به ارمغان بیاورد.
نظر شما