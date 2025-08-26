تکمیل کریدورهای بزرگراهی نیازمند ۳۱۳ همت اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل امروز (سه‌شنبه، ۴ شهریور) در مراسم افتتاح ۹۰ کیلومتر راه‌های استان خراسان رضوی اظهار کرد: امسال بر اساس برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی، احداث ۷۶۰ کیلومتر بزرگراه در کشور در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در پنج‌ماهه نخست امسال، از این میزان، ۳۲۰ کیلومتر بزرگراه به ارزش ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است و باقیمانده طرح نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

بازوند ادامه داد: هم‌اکنون ۱۱ کریدور بزرگراهی به طول مجموع ۲۷۰۰ کیلومتر در کشور در حال اجراست که از این میزان، ۱۲۰۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و بقیه در دست اجرا، مطالعه یا مناقصه قرار دارد که به‌زودی تعیین‌تکلیف می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت تأکید کرد: برای تکمیل حدود ۱۵۰۰ کیلومتر باقی‌مانده از این کریدورها، ۳۱۳ همت اعتبار نیاز است.

وی تصریح کرد: در دولت چهاردهم برنامه‌ریزی شده است تا تمامی بزرگراه‌های در حال احداث یا مطالعه در قالب ۱۱ کریدور به بهره‌برداری برسند. امروز در استان خراسان رضوی، ۹۰ کیلومتر پروژه باند دوم به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان افتتاح و بهره‌برداری شد.