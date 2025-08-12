آغاز عملیات باند دوم بزرگراه لار - کهورستان با هدف تکمیل تا سال ۱۴۰۶

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در آئین آغاز عملیات اجرایی بخشی از باند دوم بزرگراه لار- کهورستان با اشاره به جایگاه این مسیر در کریدورهای ۱۲ گانه حملونقل کشور، از برنامهریزی برای تکمیل کامل این محور تا پایان سال ۱۴۰۶ خبر داد و تأکید کرد: این پروژه از اولویتهای دولت چهاردهم است و با استفاده از منابع مولدسازی و همافزایی ملی، سرعت اجرا افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری، رئیسجمهور و وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل کریدورها، گفت: در آینده، جنگ کشورها بر سر کریدورها خواهد بود؛ چراکه این مسیرها تنها جابهجا کننده مسافر نیستند، بلکه حامل قدرت و سیاستاند. بر همین اساس، تکمیل کریدورهای حملونقل از مهمترین مأموریتهای دولت چهاردهم است.
وی افزود: شرکت ساخت تاکنون ۱۲ کریدور بزرگراهی، ۹ کریدور ریلی و ۷ کریدور آزادراهی را تعریف و در حال اجرا دارد. در بخش آزادراهی، سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی به بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نمونه آن، مشارکت در پروژههایی چون آزادراه ارومیه - تبریز، اراک - خرمآباد و پردیس - امامزاده هاشم است.
بازوند با اشاره به اهمیت محور شیراز - بندرعباس و بهویژه قطعه لار - کهورستان، تصریح کرد: این مسیر از حیاتیترین محورهای ترانزیتی جنوب کشور است. با برنامهریزی انجامشده و اختصاص حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی، پیمانکار پروژه متعهد شده است که در صورت تأمین منابع تا تا پایان سال ۱۴۰۵، ۴۰ کیلومتر دیگر به بهرهبرداری برسد. سال ۱۴۰۶، سال پایان این پروژه و تکمیل مسیر از لارستان تا اصفهان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با تأکید بر لزوم تسریع عملیات اجرایی، از پیمانکار پروژه خواست مطابق برنامه زمانبندی عمل کند و گفت: برنامهریزیها باید به نحوی باشد که بخش قابلتوجهی از مسیر در کوتاهترین زمان ممکن آماده بهرهبرداری شود.
در این آئین، معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از مهندسان مشاور، پیمانکار پروژه و دستگاههای خدماترسان به دلیل همراهی در رفع معارضات و تسهیل اجرای طرح قدردانی کرد و افزود: این همکاریها باید تا پایان کار ادامه یابد تا بتوانیم در موعد مقرر، پروژه را به مردم منطقه تحویل دهیم.
پروژه باند دوم بزرگراه لار - کهورستان، بخشی از محور لار - بندرعباس است که یکی از مهمترین شریانهای ترانزیتی جنوب کشور به شمار میرود. این مسیر، روزانه پذیرای حجم بالایی از تردد ناوگان حملونقل کالا و مسافر است و تکمیل آن نقش کلیدی در افزایش ایمنی، کاهش سوانح رانندگی و تسهیل تردد خواهد داشت.
وی درباره عملیات فنی این قطعه گفت: قطعه در حال اجرا شامل بخش حدفاصل کیلومتر ۴۹ تا کیلومتر ۸۰ است که در قالب احداث باند دوم به طول ۳۱ کیلومتر اجرا میشود. در این بخش، عملیات شامل ۸۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی ۹۴۰ هزار مترمکعب، زیراساس ۷۰ هزار مترمکعب و اساس ۶۶ هزار مترمکعب است.
