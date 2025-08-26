سقف خرید سکه تعیین شد؛ هر ۳۶۵ روز ۲۰ قطعه برای هر کد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ایران گفت: کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای ۱۸ سال تمام شمسی می‌توانند در حراج سکه طلای مرکز مبادله شرکت کنند و حداکثر حجم سفارش و خرید برای هر متقاضی مجموعاً ۵ قطعه سکه است.

وی در مورد ترکیب خرید این ۵ قطعه گفت: سفارشات مجاز به نحوی است که می‌توان ۵ قطعه ربع سکه یا ۵ قطعه نیم سکه یا ۵ قطعه تمام سکه، و یا ترکیبی از هر سه شامل تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه باشد که جمع هر سه باهم نباید بیش از ۵ قطعه باشد.

متقاضیان در هر سفارش خود از انواع سکه، صرفاً می‌توانند یک سفارش فعال داشته باشند؛ به این معنی که متقاضیان برای ثبت سفارش خرید هر نوع قطعه سکه، فقط یک بار می‌توانند تعیین قیمت و تعیین تعداد سکه را انجام دهد.

متقاضیان توجه داشته باشند، سقف مجاز خرید مجموع انواع قطعات سکه طلا به ازای هر کد ملی در یک دوره ۳۶۵ روزه منتهی به روز حراج، برابر با ۲۰ قطعه سکه است.

بر اساس آمارهای موجود، ۹۳ درصد از متقاضیان قبلی، کمتر از ۲۰ قطعه سکه خریداری کرده‌اند که نشان می‌دهد اکثر خریداران سابق همچنان امکان مشارکت در حراج‌ها را دارند.