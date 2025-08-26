  1. استانها
  2. مازندران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

استانداری مازندران به پنل خورشیدی مجهز شد

ساری- پنل‌های خورشیدی همزمان با هفته دولت و با حضور معاون علمی رئیس جمهور در ساختمان استانداری مازندران به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر, نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در ساختمان استانداری مازندران پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور اجرا شد.

حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، اعلام کرد: پروژه پنل‌های خورشیدی نشان‌دهنده اهتمام دولت به استفاده از انرژی‌های پاک و کاهش مصرف برق در ساختمان‌های دولتی است و می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها باشد.

وی افزود: اجرای چنین طرح‌هایی نه تنها باعث کاهش هزینه‌های انرژی می‌شود، بلکه ظرفیت استان را برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حمایت از نخبگان علمی تقویت می‌کند.

به گزارش مهر، در جریان سفر یک‌روزه افشین به مازندران، وی با نخبگان علمی استان دیدار کرد و در نشست مشترک با رؤسای دانشگاه‌ها، بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری مازندران، چالش‌ها و فرصت‌های حوزه فناوری و نوآوری را بررسی کرد.

همچنین بازدید از نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان و حضور در جلسه شورای اداری استان از دیگر برنامه‌های این سفراست. این سفر با دیدار از خانواده یکی از شهدای جنگ تحمیلی ادامه می‌یابد.

