استانداری مازندران به پنل خورشیدی مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر, نصب و راهاندازی پنلهای خورشیدی در ساختمان استانداری مازندران پیش از ظهر سهشنبه با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور اجرا شد.
حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، اعلام کرد: پروژه پنلهای خورشیدی نشاندهنده اهتمام دولت به استفاده از انرژیهای پاک و کاهش مصرف برق در ساختمانهای دولتی است و میتواند الگویی برای سایر دستگاهها باشد.
وی افزود: اجرای چنین طرحهایی نه تنها باعث کاهش هزینههای انرژی میشود، بلکه ظرفیت استان را برای بهرهگیری از فناوریهای نوین و حمایت از نخبگان علمی تقویت میکند.
به گزارش مهر، در جریان سفر یکروزه افشین به مازندران، وی با نخبگان علمی استان دیدار کرد و در نشست مشترک با رؤسای دانشگاهها، بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری مازندران، چالشها و فرصتهای حوزه فناوری و نوآوری را بررسی کرد.
همچنین بازدید از نمایشگاه محصولات دانشبنیان و حضور در جلسه شورای اداری استان از دیگر برنامههای این سفراست. این سفر با دیدار از خانواده یکی از شهدای جنگ تحمیلی ادامه مییابد.
نظر شما