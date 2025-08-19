  1. استانها
پروژه انرژی خورشیدی در ساختمان‌های دولتی کردستان اجرا می‌شود

سنندج- استاندار کردستان گفت: با حمایت معاونت علمی رئیس جمهور، استان به‌عنوان پایلوت پروژه انرژی خورشیدی و توسعه زیرساخت‌های علمی و فناوری انتخاب و این پروژه در ساختمان‌های دولتی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی ظهر سه شنبه در دیدار با معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌های فناوری و انرژی خورشیدی استان، با اشاره به محدودیت‌های زمین به دلیل موقعیت جغرافیایی استان گفت: با وجود محدودیت‌ها، ۱۷ هکتار زمین مناسب به پارک علم و فناوری اختصاص داده شده که قدم خوبی برای توسعه فناوری استان است، اما کافی نیست و به حمایت‌های بیشتر نیاز داریم.

وی افزود: با همکاری معاونت علمی نیاز است امکان اجرای پروژه انرژی خورشیدی در ساختمان‌های اداری و اجرایی استان فراهم شود و کردستان به عنوان نخستین استان غیر از تهران، به عنوان پایلوت این پروژه انتخاب شود.

استاندار کردستان تاکید کرد: اجرای پروژه به صورت متمرکز در یک استان می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد و از این رو، پیشنهاد می‌شود بیمارستان‌ها و مراکز مدیریت بحران به عنوان اولویت نخست تعیین شوند تا در مواقع اضطراری، برق اضطراری آنها تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: با حضور افشین معاون علمی رئیس جمهور و برنامه‌ریزی دقیق، پروژه انرژی خورشیدی در استان آغاز شود و کارشناسان مربوطه اطلاعات کامل را در اختیار خواهند داشت تا اقدامات اجرایی به صورت دقیق و علمی انجام شود.

وی اضافه کرد: این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های علمی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان کردستان آغاز می‌شود و می‌تواند الگویی موفق برای سایر استان‌های کشور باشد.

