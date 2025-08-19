به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی ظهر سه شنبه در دیدار با معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری ضمن بررسی وضعیت زیرساختهای فناوری و انرژی خورشیدی استان، با اشاره به محدودیتهای زمین به دلیل موقعیت جغرافیایی استان گفت: با وجود محدودیتها، ۱۷ هکتار زمین مناسب به پارک علم و فناوری اختصاص داده شده که قدم خوبی برای توسعه فناوری استان است، اما کافی نیست و به حمایتهای بیشتر نیاز داریم.
وی افزود: با همکاری معاونت علمی نیاز است امکان اجرای پروژه انرژی خورشیدی در ساختمانهای اداری و اجرایی استان فراهم شود و کردستان به عنوان نخستین استان غیر از تهران، به عنوان پایلوت این پروژه انتخاب شود.
استاندار کردستان تاکید کرد: اجرای پروژه به صورت متمرکز در یک استان میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد و از این رو، پیشنهاد میشود بیمارستانها و مراکز مدیریت بحران به عنوان اولویت نخست تعیین شوند تا در مواقع اضطراری، برق اضطراری آنها تأمین شود.
وی خاطرنشان کرد: با حضور افشین معاون علمی رئیس جمهور و برنامهریزی دقیق، پروژه انرژی خورشیدی در استان آغاز شود و کارشناسان مربوطه اطلاعات کامل را در اختیار خواهند داشت تا اقدامات اجرایی به صورت دقیق و علمی انجام شود.
وی اضافه کرد: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای علمی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در استان کردستان آغاز میشود و میتواند الگویی موفق برای سایر استانهای کشور باشد.
