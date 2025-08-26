به گزارش خبرنگار مهر، سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ – بازار طلا امروز در حالی با رشد دستهجمعی نرخها آغاز به کار کرد که فضای کلی معاملات همچنان زیر سایه بلاتکلیفی ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد.
قیمت جهانی طلا در پنج نوبت اخیر نتوانسته بالای مرز ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود؛ با این حال، از کف ۲ هزار دلاری ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده و محرکهایی همچون تغییرات نظام تعرفهگذاری، تنشهای منطقهای و ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره و افزایش تورم، هنوز به عنوان پیشرانهای بازار فعال هستند.
در بازار ارز، دلار غیررسمی که پیشتر تا حدود ۱۰۶ هزار تومان صعود کرده و سپس به زیر ۸۰ هزار تومان برگشته بود، پس از جنگ دوباره به بالای ۹۶ هزار تومان رسیده و به شدت تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار دارد؛ شرایطی که هر سناریویی را برای آینده این ارز محتمل میسازد. همین نااطمینانی، با فاصله کوتاهی به بازار طلا نیز سرایت کرده و بیثباتی را تشدید کرده است.
رشد قیمتها در بازار طلای خام
در معاملات امروز، بهای طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومانی (۰.۵۴ درصد) به ۷ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. طلای ۲۴ عیار نیز به همین نسبت رشد داشت و با افزایش ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان به نرخ ۱۰ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
مثقال طلا (آبشده) با رشد ۰.۵ درصدی و افزایش ۱۵۲ هزار تومانی به ۳۴ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان رسید.
تحولات بازار سکه؛ رشد تقریباً در همه قطعات
در بازار سکه، سکه امامی با رشد خفیف ۹۰ هزار تومانی (۰.۱ درصد) به ۸۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی پرشتابتر حرکت کرد و با افزایش ۷۰۰ هزار تومان (۰.۸۹ درصد) در قیمت ۷۹ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان ایستاد.
ربع سکه نیز با رشد ۱۰۰ هزار تومانی (۰.۳۷ درصد) به ۲۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان افزایش یافت و سکه گرمی با صعود ۱۰۰ هزار تومانی (۰.۶۸ درصد) نرخ ۱۴ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان را ثبت کرد.
تنها استثنا در معاملات امروز نیم سکه بود که با کاهش ناچیز ۱۰ هزار تومانی (۰.۰۲ درصد)، در محدوده ۴۵ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان قرار گرفت.
اثر خبرهای سیاسی بر فاصله گرفتن از سقف روزانه؛ بازار در انتظار تصمیمات بزرگ
فاصلهگیری امروز نرخها از سقف روزانه در حالی رخ داد که در شبکههای مجازی، اخباری درباره طرح روسیه برای جلوگیری از فعالسازی مکانیزم ماشه منتشر شد. همچنین امروز دومین دور مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی در این خصوص برگزار میشود.
همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن تأیید برگزاری این نشست اعلام کرد گفتگوها امروز در ژنو در جریان است و گفتگوهایی با چین و روسیه نیز در همین راستا است.
فضای مبهم بازارهای جهانی و ارزی، در کنار اخبار مرتبط با مذاکرات سیاسی، باعث شده تقاضا برای طلا و سکه در ایران همچنان فعال بماند. هرچند فاصلهگیری از اوج روزانه کمی از هیجان معاملات کاسته، اما پیوند خوردن قیمتها با متغیرهای سیاسی و اقتصادی کلان نشان میدهد که در کوتاهمدت نیز محیط پرریسک و ناپایدار ادامه خواهد داشت.
