سقوط ۳.۵ میلیون تومانی سکه تمام؛ طلای ۱۸ عیار ۲.۹ درصد ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ – بازار طلای ایران با ریزش قیمتها در تمام بخشها، روزی پرتنش و همراه با تردید را سپری کرد. فضای کلی اقتصاد، ترکیبی از ابهام و خبرهای متناقض است که باعث میشود معاملهگران در تصمیمگیری میان فروش یا نگهداری داراییها تردید کنند.
طلای جهانی در سایه سقف تاریخی
در بازارهای بینالمللی، طلا همچنان زیر سایه سقف تاریخی خود حرکت میکند. این فلز گرانبها طی پنج نوبت اخیر نتوانسته بالای سطح ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود. با وجود محرکهایی همچون تغییرات نظام تعرفهگذاری، افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره و رشد تورم، طلا از کف ۲۰۰۰ دلاری ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده است.
روز گذشته بار دیگر به سقف تاریخی ۳۵۰۰ دلار حمله کرد و پس از رسیدن به ۳۴۹۰ دلار، تا ۳۴۷۶ دلار عقبنشینی کرد. امروز صبح حتی برای لحظاتی بالای ۳۵۰۰ دلار (۳۵۰۵ دلار) ایستاد اما در لحظه تنظیم این گزارش در حدود ۳۴۷۹ دلار معامله میشود و هنوز موفق به تثبیت بالای این قله نشد. تا زمانی که چنین تثبیتی رخ ندهد، احتمال اصلاح کوتاهمدت همچنان پابرجاست.
دلار غیررسمی؛ میان سقف و اصلاح
نرخ دلار غیررسمی که در اواخر ۱۴۰۳ به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسیده و بعد با خبرهای مثبت مذاکرات به زیر ۸۰ هزار تومان سقوط کرده بود، پس از آغاز جنگ و عملیاتیشدن مکانیزم ماشه دوباره اوج گرفت و امروز برای دقایقی از سقف ۱۰۵ هزار تومان عبور کرد. با این حال، روند نزولی بعدی آن را به حدود ۱۰۳ هزار تومان فعلی رسانده است. دلار همچنان بهشدت از تحولات سیاسی اثر میپذیرد و تمامی سناریوها، از صعود دوباره تا ادامه اصلاح، محتمل هستند.
شایعات داغ سیاسی
در حاشیه بازار، خبرهایی غیررسمی درباره مرگ و سپس استعفای ترامپ منتشر شده که فعلاً در حد شایعه است. نگاهها به کنفرانس خبری امشب کاخ سفید دوخته شده تا صحت یا نادرستی این اخبار مشخص شود؛ موضوعی که میتواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر بازارهای جهانی و داخلی اثر بگذارد.
انتقال بلاتکلیفی به بازار طلا
تمامی این عوامل باعث شده بلاتکلیفی بازار ارز و طلا دوچندان شود. سیگنالهای متناقض سیاسی و اقتصادی، معاملهگران را میان دو تصمیم متضاد – شناسایی سود یا ادامه نگهداری – مردد کرده است. در چنین وضعیتی، مدیریت هیجانات و کنترل ترس و طمع از دید کارشناسان اولویت نخست است.
افت دستهجمعی قیمتها در بازار امروز
طلای ۱۸ عیار با کاهش ۲۵۰ هزار تومانی معادل ۲.۹ درصد به ۸ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان رسید.
طلای ۲۴ عیار نیز با ریزشی مشابه به ۱۱ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.
مثقال طلا با افت یک میلیون تومانی در سطح ۳۷ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان ایستاد.
بازار سکه؛ عقبنشینی از اوجها
سکه امامی نیز بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افت کرد و به ۹۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
سکه بهار آزادی با کاهش یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی به ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
نیم سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (۳.۱۵ درصد) کاهش یافت و به ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
ربع سکه با افت ۷۰۰ هزار تومانی (۲.۳ درصد) به ۳۰ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسید.
سکه گرمی نیز ۲۰۰ هزار تومان (۱.۲۸ درصد) ارزانتر شد و در ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان معامله شد.
ریسک بالا در سقفهای حساس
درحالی که قیمت جهانی طلا و نرخ دلار هر دو در محدوده سقفهای تاریخی خود قرار دارند، بازار داخلی نیز بهشدت در معرض اصلاح یا جهشهای خبرمحور است. این وضعیت برای خریداران بالقوه پرریسک بوده و نیازمند تصمیمگیری حسابشده و بهدور از هیجان است.
