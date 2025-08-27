به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در شرایطی به روند صعودی خود ادامه داد که فضای کلی معاملات همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.

رشد دسته‌جمعی نرخ‌ها در بازار داخلی طلا

در معاملات امروز، طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان (۲.۱۳ درصد) در قیمت ۸ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان ایستاد. طلای ۲۴ عیار هم با همین میزان رشد نسبی، به ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان رسید.

بهای مثقال طلا (آبشده) نیز با رشد ۷۴۲ هزار تومانی (۲.۱۵ درصد) به رقم ۳۵ میلیون و ۲۵۳ هزار تومان رسید.

بازار سکه؛ از رکوردشکنی امامی تا رشد سکه‌های خرد

در بخش سکه، سکه امامی با جهش ۴ میلیون تومانی (۴.۶۲ درصد) به ۹۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان رسید و بالاترین رکورد روزانه خود را ثبت کرد. سکه بهار آزادی هم با رشد ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان (۳.۷ درصد) به ۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

در بخش قطعات کوچک‌تر، نیم سکه با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۴۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسید. ربع سکه با رشد یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی در رقم ۲۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان معامله شد و سکه گرمی هم با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسید.

بررسی عامل انس جهانی طلا در نوسانات بازار طلا

از یک سو نرخ جهانی طلا در پنج نوبت اخیر نتوانسته بالاتر از مرز ۳۴۰۰ دلار تثبیت شود، اما از کف ۲ هزار دلاری ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده است.

از سوی دیگر وجود محرک‌هایی همچون تغییر نظام تعرفه‌گذاری، تنش‌های ژئوپلیتیکی، امکان کاهش نرخ بهره طبق اظهارات «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو، و افزایش نرخ تورم، هنوز موتورهای اصلی حرکت این بازار جهانی هستند.

این در حالی است که امروز اونس جهانی با افت ۱۶ دلاری معادل ۰.۴۵ درصد به ۳۳۸۰ دلار رسید.

نوسان شدید دلار بر اثر اخبار سیاسی

دلار غیررسمی که پیش‌تر یک‌بار تا بالای ۱۰۰ هزار تومان پیشروی کرده و سپس به کمتر از ۸۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود، پس از آغاز جنگ و نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری برای فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» دوباره به بیش از ۹۸ هزار تومان برگشت.

این ارز امروز به شدت زیر سایه تحولات و تصمیمات سیاسی قرار دارد و هر سناریویی برای آن محتمل است.

این در حالی است که انتشار اخباری غیرموثق درباره نتیجه نشست ایران با سه کشور اروپایی درباره «اسنپ‌بک» که در روز گذشته برگزار شد، باعث جهش ۲۰۰۰ تومانی نرخ دلار آزاد شد و این ارز با رشدی بیش از ۲ درصد به ۹۸ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

همین موج جهش، رشد بیش از ۲ درصدی طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی را رقم زد؛ حرکتی که بسیاری آن را بازتاب مستقیم نگرانی‌ها از فعال‌سازی مکانیزم ماشه می‌دانند.

تحلیل تکنیکال کوتاه‌مدت؛ محدوده‌های کلیدی

تحلیل‌گران تکنیکال با اتکا به نمودار یک‌ساعته، محدوده حمایتی مهم آبشده را بین ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای دلار بین ۹۶ هزار تا ۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان ارزیابی می‌کنند و معتقدند تا زمانی که هر دو بالای این حمایت‌ها باقی بمانند، پتانسیل ادامه رشد وجود دارد.

اما این تحلیل‌گران بر این باورند در سمت مقاومت‌ها، دلار در محدوده ۹۹ هزار تا ۱۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان و آبشده بین ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳۶ میلیون تومان با سدهای مهم عرضه روبه‌رو هستند.

بر اساس این سناریو، اگر این مقاومت‌ها در نیمه دوم روز پنج‌شنبه یا جمعه لمس شود، احتمال اصلاح شدید بالا خواهد بود، اما در صورتی که بازار چهارشنبه یا ابتدای پنج‌شنبه به این سطوح برسد، شانس شکست و ادامه رشد بیشتر خواهد بود.

نکته قابل توجه آن است که این تحلیل صرفاً نگاه کوتاه‌مدت بوده و به معنای توصیه به خرید یا فروش نیست.

بطور کلی ترکیب رشد امروز در طلا و سکه با نوسانات دلار آزاد، و چشم‌انداز مبهم از مذاکرات ایران و اروپا درباره مکانیزم ماشه، بازار را در وضعیت شکننده و پرریسکی قرار داده است. در چنین فضایی حتی رویدادی کوتاه‌مدت می‌تواند حرکت قیمت‌ها را تغییر دهد و احتیاط در سقف‌های قیمتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.