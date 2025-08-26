  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

گازرسانی به ۲۰ روستای ارومیه آغاز شد

ارومیه- در جریان سفر معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم به استان آذربایجان غربی و همزمان با هفته وحدت، گازرسانی به ۲۰ روستا آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رسمی آغاز طرح گازرسانی به ۲۰ روستا در روستای ممکان از بخش صومای برادوس و با حضور جمعی از
مسئولان محلی و اهالی منطقه برگزار شد.

عبدالکریم حسین‌زاده در این مراسم با تأکید بر نقش حیاتی زیرساخت‌ها در توسعه مناطق محروم، اعلام کرد که بررسی‌های میدانی در سطح استان برای شناسایی نیازهای اساسی شهرها و روستاها در حال انجام است.

وی با اشاره به اولویت‌های دولت در زمینه ارتقای خدمات عمومی افزود: تأمین آب، برق، گاز و آموزش از جمله محورهای اصلی برنامه‌ریزی برای بهبود کیفیت زندگی در مناطق کمتر برخوردار است.
مطالبات مردم روستاهای ارومیه با جدیت دنبال خواهد شد تا بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود با
سرعت بیشتری انجام گیرد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد که شاخص‌های توسعه‌ای که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، به‌صورت تخصصی بررسی شده و طرح‌هایی برای بهبود آن‌ها تدوین خواهد شد.

