تأمین مالی ۱۷ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در خراسان رضوی توسط بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مدیرعامل بانک مسکن در مراسم معارفه مدیر شعب بانک در خراسان رضوی و در جمع همکاران استان ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند گفت: بانک مسکن از ابتدای نهضت ملی مسکن تا پایان مردادماه امسال، مجموعاٌ قرارداد ۳۸۱ هزار و ۴۱۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۷۹ همت را به امضا رسانده است.

خورسندیان افزود: از این میزان تاکنون، بیش از ۱۳۳ همت پرداخت و بیش از ۱۱۸ هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف و تحویل متقاضیان شده است. وی در سخنان خود بر اهمیت جایگاه این بانک در تأمین مالی عادلانه، تقویت زنجیره تولید مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده این استان تاکید کرد.

وی ضمن قدردانی از زحمات مصطفی تقوی در استان اظهار داشت: خدماتی که در دوره مدیریت وی در خراسان رضوی انجام شد، بخشی از پشتوانه ارزشمند بانک مسکن در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و توسعه اقتصادی این استان بوده است.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری نخستین مجمع عمومی بانک مسکن پس از دریافت مجوز بانک مرکزی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰ همت برای افزایش سرمایه بانک مسکن پیش‌بینی شده و پیگیری‌های لازم برای تحقق آن در جریان است. در این میان، استان خراسان رضوی با ظرفیت‌های بالقوه خود می‌تواند نقش مهمی در جذب منابع و توسعه فعالیت‌های بانک ایفا کند. مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد که رویکرد جدید این بانک نباید صرفاً بر ساخت و فروش واحدهای مسکونی متمرکز باشد، بلکه باید به سمت پوشش کامل زنجیره تولید مسکن حرکت کند؛ زنجیره‌ای که از تولید فولاد و مصالح ساختمانی تا سایر اجزای موردنیاز واحدهای مسکونی را در بر می‌گیرد.

خورسندیان ادامه داد: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت در بخش مسکن، رسالت اجتماعی و ملی دارد و همواره تأمین مالی عادلانه را در دستور کار قرار داده است؛ به نحوی که همه اقشار بتوانند از مسکن مناسب برخوردار شوند.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های بانک در حوزه فناوری اطلاعات افزود: بانک مسکن در حوزه IT نیز به دستاوردهای مهمی رسیده و این روند می‌تواند به تسریع در خدمت‌رسانی و افزایش رضایتمندی مشتریان کمک کند.

قدردانی معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی از مدیر سابق شعب بانک مسکن استان

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب بانک مسکن استان، ضمن تقدیر از خدمات دکتر مصطفی تقوی، مدیر سابق شعب بانک مسکن در خراسان رضوی، لوح سپاس از سوی استاندار به وی اهدا کرد.

وی در سخنان خود از خدمات بانک مسکن در اعطای به موقع تسهیلات نهضت ملی مسکن به این طرح در استان خراسان رضوی قدردانی کرد. جمشیدی در ادامه، گزارشی از وضعیت اشتغال، صادرات، تولید ناخالص داخلی و منابع و مصارف بانکی استان ارائه داد.

تقوی: پرداخت ۵.۷ همتی بانک مسکن به طرح نهضت ملی خراسان رضوی

مصطفی تقوی، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور شعب و بازاریابی، از دستاوردهای بانک مسکن در خراسان رضوی خبر داد و گفت: بانک مسکن این استان با پوشش ۷۵ درصدی خانوارها، ارائه خدمات به یک‌ونیم میلیون مشتری و جذب منابع پایدار، جایگاه ویژه‌ای در کشور پیدا کرده است.

به گفته وی، تاکنون معادل ۵۷ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال در استان توسط بانک مسکن به متقاضیان نهضت ملی مسکن پرداخت و بیش از ۶۷ درصد تعهدات بانک در استان ایفا شده است. عضو هیأت عامل بانک مسکن گفت: از مجموع ۱۴۸ هزار واحد مسکن مهر، تنها ۶ هزار واحد باقی مانده و حدود ۹۶ درصد این طرح به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی بانک مسکن استان افزود: در ارزیابی‌های دوره‌ای، شعب استان جز در یک دوره، همواره در منطقه سبز عملکردی قرار گرفته‌اند.

نوروزی: لزوم توسعه بازاریابی هدفمند و ارتقای دانش شغلی همکاران

حسن نوروزی، مدیر جدید شعب بانک مسکن خراسان رضوی، بر اهمیت بازاریابی هدفمند، ارتقای دانش شغلی کارکنان و استفاده از ظرفیت‌های انسانی استان تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت بازاریابی هدفمند و نظم در امور گفت: با ارتقای دانش شغلی همکاران و آسان‌سازی خدمات برای مردم، رضایتمندی مشتریان افزایش خواهد یافت.

مدیر شعب بانک مسکن خراسان رضوی در پایان افزود: با برنامه‌های متنوع و توجه ویژه به انتظارات مردم، امیدواریم خدمات بانک مسکن در استان به شکل مطلوب ارائه شود و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های استان صورت گیرد.

این مراسم با اعطای حکم حسن نوروزی، مدیر شعب بانک مسکن خراسان رضوی و تجلیل از رؤسای شعب و همکاران خادم‌الرضا (ع) که افتخار میزبانی از زائران حضرتش را بر عهده داشتند، پایان یافت. گفتنی است، مصطفی تقوی پیش از این به سمت عضو هیأت عامل و معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور شعب و بازاریابی منصوب شده بود.