به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، دکتر خورسندیان با تاکید بر تعهد عمیق این بانک به ایفای نقش محوری در تحقق اهداف کلان دولت در حوزه مسکن، گفت: بانک مسکن از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان تسهیلات به منظور ساخت ۳۷۵ هزار و ۴۷۲ واحد مسکونی در قالب ۵۶ هزار و ۳۹۵ پروژه پرداخت کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ارقام کلان قراردادهای امضا شده خاطرنشان کرد: از آغاز طرح تاکنون، ۳۸۱ هزار و ۴۱۰ فقره قرارداد تسهیلاتی نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۷۹ هزار میلیارد تومان در شعب این بانک منعقد شده است. این دستاورد، مرهون پایبندی به اصول کارشناسی، پرداخت مرحله‌ای تسهیلات و تجربه ارزشمند کارکنان بانک تخصصی مسکن در اجرای طرح‌های بزرگ ملی است.

گام‌های اجرایی برای شتاب‌بخشی به روند تحویل واحدها

دکتر خورسندیان با تأکید بر اینکه خط مشی کلیدی بانک مسکن، اولویت‌بخشی به پروژه‌های در مراحل پایانی ساخت است؛ افزود: این رویکرد موجب شده است تاکنون، ۱۱۸ و ۸۷۴ هزار واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی به متقاضیان تحویل شود. ما اعتقاد داریم که با تکمیل سریع‌تر واحدها، هم چرخه تأمین مالی طرح تداوم می‌یابد و هم اعتماد و امید متقاضیان بیش از پیش تقویت خواهد شد.

وی به سیاست اخیر بانک مرکزی در خصوص اعطای تسهیلات متمم تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان برای پروژه‌های با پیشرفت بالای ۷۵ درصد اشاره کرد و گفت: علیرغم محدودیت منابع و ناترازی بانک مسکن، این تسهیلات به ویژه به پروژه‌های با پیشرفت بالا تزریق خواهد شد تا مسیر تکمیل واحدها هموارتر شود.

مدیرعامل بانک مسکن در بیان اقدامات بانک مسکن در راستای تسهیل خانه‌دار شدن مردم، به کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی از ۲۳ به ۱۸ درصد و همچنین پلکانی شدن اقساط طرح نهضت ملی مسکن در پروژه‌های حمایتی اشاره کرد و گفت: این اقدامات در جهت تسهیل شرایط برای متقاضیان و کاهش فشار مالی بر خانوارها صورت گرفته است.

تسهیلات پرداختی نهضت ملی در دولت چهاردهم

دکتر خورسندیان افزود: بانک مسکن از ابتدای دوره فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، نسبت به تزریق بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و همچنین تحویل حدود ۷۵ هزار واحد مسکونی به متقاضیان اقدام کرده است.

وی تأکید کرد: بانک مسکن نه تنها یک نهاد مالی، بلکه بازوی اجرایی دولت در مسیر توسعه عدالت اجتماعی و خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن است.