به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، در چهارمین روز از هفته دولت و به منظور ضرورت پاسخگویی به مشتریان؛ با حضور مدیرعامل بانک مسکن؛ میز خدمت در ساختمان ادارات مرکزی این بانک با رویکرد مشتری محوری به بهره برداری رسید. به منظور ارتقای فرهنگ پاسخگویی و در راستای افزایش تعامل دوسویه بانک و مشتریان؛ خدمات ارائه شده در میز خدمت توسعه یافته و در هفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفت.

در این میز خدمت که احمد توکل مقدم عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در منابع انسانی و محمد حسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت نیز حضور داشتند؛ علی خورسندیان ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت؛ بر اهمیت اطلاع رسانی و پاسخگویی به مشتریان در راستای رضایتمندی آنها تاکید کرد.

خورسندیان در این میز خدمت به صورت رودررو و مستقیم با مشتریان به گفتگو پرداخت و به سوالات و انتظارات آنها پاسخ گفت.

وی با اشاره به این مطلب که برپایی میز خدمت در راستای توجه ویژه بانک مسکن به پاسخگویی و شفاف سازی خدمات و فعالیت‌های بانک صورت گرفته است؛ افزود: به منظور ارتقای فرهنگ پاسخگویی و با رویکرد تعامل دوسویه بانک و مشتریان؛ خدمات ارائه شده در میز خدمت توسعه یافته است به طوری که سعی کرده‌ایم علاوه بر پاسخگویی تلفنی به مشتریان؛ شرایط دیدار حضوری مدیران بانک مسکن و مشتریان را فراهم کرده تا حس هم افزایی بیشتری میان بانک و مشتریان ایجاد شود.

خورسندیان یادآور شد: در این راستا برنامه‌های دیگری نیز مدنظر بانک می‌باشد تا اهداف مورد نظر از برپایی میز خدمت و پاسخگویی به مشتریان محقق شود برپایی مستمر میز خدمت با رویکرد مشتری محوری و پاسخگویی بدون وقفه به مشتریان از جمله این برنامه‌هاست.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه حضور خود در میز خدمت؛ ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادات برخی از مشتریان بانک؛ رهنمودهای لازم را در خصوص رفع مشکلات و دغدغه مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به آنها ارائه کرد.

احمد توکل مقدم عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در امور منابع انسانی نیز در این میز خدمت به سوالات همکاران در حوزه پرسنلی و رفاهی پاسخ داد. همچنین سایر مدیران و کارشناسان بانک مسکن با حضور در مرکز پاسخگویی و ارتباط مردمی این بانک به صورت تلفنی پاسخگوی سوالات مشتریان بودند.

شایان ذکر است میز خدمت بانک مسکن در طول هفته دولت برپا بوده و به صورت حضوری و تلفنی به سوالات و مشکلات مشتریان پاسخ می‌دهند.