  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

در کاخ ریاست جمهوری لبنان اتفاق افتاد؛

اهانت فرستاده آمریکا به خبرنگاران؛ «حیوانی رفتار نکنید» + فیلم

اهانت فرستاده آمریکا به خبرنگاران؛ «حیوانی رفتار نکنید» + فیلم

«تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا در امور لبنان در کاخ «بعبدا» به خبرنگاران توهین کرد و گفت: «به محض اینکه اوضاع آشفته و رفتارها حیوانی شود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد».

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «تام باراک» فرستاده آمریکا در امور لبنان از خبرنگاران حاضر در کاخ ریاست جمهوری این کشور در بیروت که همزمان سوالاتی می‌پرسیدند، عصبانی شد، چرا که آنها تلاش می‌کردند پس از دیدار او و مورگان اورتگاس معاونش به همراه هیئت آمریکایی با رئیس جمهور جوزف عون در کاخ بعبدا، از آنها سؤالاتی بپرسند.

باراک با الفاظی توهین‌آمیز و زننده آنها را خطاب قرار داد و گفت: «ما قصد داریم مجموعه قوانین متفاوتی را اینجا وضع کنیم. از شما می‌خواهم که لحظه‌ای ساکت باشید.» و تهدید کرد که «به محض اینکه هرج و مرج شود و رفتارها حیوانی شود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد.» او افزود: «اگر می‌خواهید بدانید چه اتفاقی دارد می‌افتد، متمدنانه، مهربانانه و با مدارا رفتار کنید، زیرا مشکل اتفاقات منطقه همین است.»

او در ادامه اظهارات تحقیرآمیزش خطاب به خبرنگاران افزود: «فکر می‌کنید این برای ما سرگرم‌کننده است؟ فکر می‌کنید برای من و مورگان از نظر اقتصادی منطقی است که اینجا باشیم و این دیوانگی را تحمل کنیم؟ هر چقدر که با مهربانی، اهتمام و سوالات متفکرانه صحبت کنید، ما به شما پاسخ خواهیم داد. اگر دوست ندارید اوضاع اینگونه پیش برود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد.»

کد خبر 6571561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها