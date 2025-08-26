اهانت فرستاده آمریکا به خبرنگاران؛ «حیوانی رفتار نکنید» + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «تام باراک» فرستاده آمریکا در امور لبنان از خبرنگاران حاضر در کاخ ریاست جمهوری این کشور در بیروت که همزمان سوالاتی می‌پرسیدند، عصبانی شد، چرا که آنها تلاش می‌کردند پس از دیدار او و مورگان اورتگاس معاونش به همراه هیئت آمریکایی با رئیس جمهور جوزف عون در کاخ بعبدا، از آنها سؤالاتی بپرسند.

باراک با الفاظی توهین‌آمیز و زننده آنها را خطاب قرار داد و گفت: «ما قصد داریم مجموعه قوانین متفاوتی را اینجا وضع کنیم. از شما می‌خواهم که لحظه‌ای ساکت باشید.» و تهدید کرد که «به محض اینکه هرج و مرج شود و رفتارها حیوانی شود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد.» او افزود: «اگر می‌خواهید بدانید چه اتفاقی دارد می‌افتد، متمدنانه، مهربانانه و با مدارا رفتار کنید، زیرا مشکل اتفاقات منطقه همین است.»

او در ادامه اظهارات تحقیرآمیزش خطاب به خبرنگاران افزود: «فکر می‌کنید این برای ما سرگرم‌کننده است؟ فکر می‌کنید برای من و مورگان از نظر اقتصادی منطقی است که اینجا باشیم و این دیوانگی را تحمل کنیم؟ هر چقدر که با مهربانی، اهتمام و سوالات متفکرانه صحبت کنید، ما به شما پاسخ خواهیم داد. اگر دوست ندارید اوضاع اینگونه پیش برود، ما اینجا را ترک خواهیم کرد.»