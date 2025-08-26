  1. ورزش
تیرهای متوالی تراکتور راهی به دروازه مس پیدا نکرد

تیم فوتبال تراکتور تبریز با وجود موقعیت های گلزنی فراوان در بازی با مس رفسنجان نتوانست گلی به ثمر برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و تراکتور تبریز از ساعت ۱۹ امروز دوشنبه در هفته دوم لیگ برتر پیگیری شد که این بازی با با تساوی بدون گل به پایان رسید.

هر دو تیم که نخستین بازی خود در فصل جاری را با شکست پشت سر گذاشتند دنبال کسب سه امتیاز در این بازی بودند. تراکتور که تقریبا مالکیت توپ و میدان را در اختیار در دقیقه ۱۴ روی ضد حمله میزبان رفسنجانی غافلگیر شد اما خروج به موقع ادیب زارعی از دروازه تراکتور مانع از گلزنی ماتیئوس سانتوز شد تا نیمه نخست بدون اینکه گلی زده شود به پایان برسد.

در نیمه دوم تراکتور توپ و میدان را تمام و کمال در اختیار داشت و ۳ بار تیر دروازه نیما میرزازاد گلر مس را در رفسنجان به لرزه در آورد اما هیچ یک از آنها تبدیل به گل نشد. دراگان اسکوچیچ در دقایق پایانی بازی برای رسیدن مدافع عنوان قهرمانی به نخستین سه امتیاز فصل جاری از بازیکنان خود در تراکتور خواست بازی تکنیکی را انجام دهند اما تلاش بازیکنانی همچون مهدی هاشم نژاد و امیرحسین حسین زاده هم راه به جایی نبرد تا دو تیم به یک امتیاز این دیدار بسنده کنند.

حالا مس رفسنجان و تراکتور تبریز با کسب یک امتیاز از دو بازی باید به استراحت زودهنگام لیگ برتر به دلیل برگزاری بازی‌های تیم ملی بروند تا اینگونه فرصت جبران نقاط ضعف خود را پیدا کنند.

