به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری بعد از دیدار مقابل مس رفسنجان اظهار داشت: از نتیجه راضی نیستم. با وجود اینکه بازی مساوی شد، فرصت‌های زیادی از دست دادیم. ۹۰ دقیقه حمله کردیم و حملات گسترده‌ای داشتیم، اما حریف از ابتدا به دنبال اتلاف وقت بود و در محوطه جریمه اتوبوس پارک کرده بود. از بازیکنانم خرده نمی‌گیرم، چون تلاش کردند اما موقعیت‌ها به گل ختم نشد. این وضعیت در هر بازی تکرار می‌شود؛ از دقیقه یک حریف به سمت وقت‌کشی می‌رود. اسم این، فوتبال نیست.

او درباره شرایط مسابقه افزود: وقتی بر بازی سوار بودیم و موقعیت‌سازی می‌کردیم، بازیکنان حریف زمین می‌افتادند. حتی کولینگ بریک در شرایطی گرفته شد که هوا گرم نبود و این وقفه معنایی نداشت. نمی‌گویم مساوی فقط به خاطر این مسائل بود، ما هم فرصت‌ها را از دست دادیم. اما شفاف می‌گویم که از نیمکت حریف دستور داده می‌شد بازیکنان زمین بیفتند. این رفتار درست نیست.

اسکوچیچ با اشاره به اهداف تیمش تأکید کرد: تیم من با جام شروع کرده و یک باخت هفته قبل و مساوی امروز هیچ خللی در مسیر قهرمانی ما ایجاد نمی‌کند. ما مدعی قهرمانی هستیم و با این دو بازی نمی‌توان تراکتور را قضاوت کرد. اگر تیمی تدافعی بازی کند ایرادی ندارد، اما وقت‌کشی از دقیقه اول قابل پذیرش نیست. در تمام دوران مربیگری‌ام اجازه نداده‌ام تیمم چنین بازی کند. به دزدیدن وقت و وقت‌کشی نمی‌توان فوتبال گفت.

سرمربی تراکتور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا به دنبال بهانه‌جویی است، تصریح کرد: مساوی به این معنا نیست که دو تیم کیفیت مشابهی داشتند. امروز فقط یک تیم فوتبال بازی کرد و حریف صرفاً یک امتیاز گرفت که هیچ معنایی ندارد. رویکرد دفاعی و وقت‌کشی دو موضوع کاملاً جدا هستند؛ حریف می‌تواند دفاعی بازی کند و این طبیعی است، اما وقتی از کنار زمین دستور می‌دهند بازیکنان روی زمین بخوابند، دیگر قابل قبول نیست. من در تمام دوران مربیگری‌ام هرگز چنین کاری نکرده‌ام و تأکید می‌کنم که دو تیم هیچ‌گاه در یک سطح نبودند.

سرمربی تراکتور در واکنش به پرسشی درباره تاثیر نبود ریکاردو آلوز، گفت: نبود او هیچ تأثیری در نتیجه ندارد. آلوز باشگاه را ترک کرده و ثابت خواهم کرد نبود او مشکلی برای تراکتور ایجاد نمی‌کند.

وی درباره قضاوت داور نیز اظهار داشت: پایان بازی به سمت ناظر رفتم و درباره وقت‌کشی صحبت کردم. در بعضی بازی‌ها ۱۲ دقیقه وقت تلف‌شده اعلام می‌شود، اما امروز با وجود تعویض‌ها و وقفه کولینگ بریک تنها ۵ دقیقه وقت گرفته شد. داور باید حافظ منافع بازی باشد. سال گذشته در این ورزشگاه VAR وجود داشت اما امسال نیست؛ کسانی که اهل اندیشه هستند پاسخ این موضوع را پیدا کنند.