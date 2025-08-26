  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

حادثه برای پژو ۴۰۵ در محور سرخه- آرادان؛ ۶ نفر مصدوم شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از انحراف سواری پژو ۴۰۵ در محور سرخه به آرادان خبر داد و گفت: شش نفر در این حادثه مصدوم شدند.

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انحراف پژو ۴۰۵ و برخورد با گاردریل کیلومتر ۲۵ جاده سرخه آرادان به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه ده نمک به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بر اثر شدت حادثه شش نفر مصدوم شدند، افزود: بعد از اقدامات اولیه مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه اغلب این دست حوادث از خستگی و عدم توجه کافی رانندگان ناشی می‌شود، ابراز داشت: رانندگان برای پیشگیری هر دو ساعت رانندگی یک ربع حتماً استراحت کنند.

