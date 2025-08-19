برخورد کامیون و پژو ۲۰۶ در محور آرادان- سرخه؛ ۳ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وقوع یک حادثه رانندگی میان کامیون و پژو ۲۰۶ کیلومتر چهار محور آرادان- سرخه به هلال احمر گزارش شد، ابراز داشت: بلافاصله تیم پایگاه آرادان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه مصدومیت سه نفر را در پی داشته است، افزود: بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی مصدومان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان رانندگان را به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دعوت کرد و ابراز داشت: توجه به جلو، پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی و داشتن سرعت مناسب مانع بروز این اتفاقات تلخ می‌شود.